La replica della relatrice Onu sulla Palestina: «Conosci il vero volto dell'impero il giorno in cui gli dai sui nervi o oltrepassi i suoi limiti»

Il governo del Costa Rica afferma di aver negato l’ingresso alla relatrice dell’Onu Francesca Albanese, che ha accusato Israele di genocidio. Perché è oggetto di un’«allerta internazionale per legami con atti terroristici». Lo riporta l’Afp. Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, è arrivata ieri all’aeroporto che serve la capitale San José per ricevere un dottorato honoris causa dall’Università pubblica del Costa Rica.

L’accusa di terrorismo

«Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici», ha dichiarato Omer Badilla, capo della Direzione generale della migrazione e degli stranieri, dipendente dal ministero dell’Interno, in un video pubblicato sui social network. «Spero che questo permetta di dissipare i dubbi e di far comprendere il profilo che presenta questa signora rispetto alla sicurezza nazionale», ha aggiunto.

La reazione

«Conosci il vero volto dell’impero il giorno in cui gli dai sui nervi o oltrepassi i suoi limiti», ha scritto da parte sua Albanese su X dall’aeroporto. «È una vergogna. Quello che è successo è davvero deplorevole». L’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon, si è congratulato con il Costa Rica per questa misura: «Coloro che sfruttano il proprio mandato ONU per diffondere una propaganda ignobile, legittimare organizzazioni terroristiche (…) devono risponderne», ha scritto su X.