Fatima Payman ha portato in aula la figlia nata lo scorso maggio. Riprese anche le tenere immagini della collega Lidia Thorpe mentre gioca con la piccola durante la seduta.

Il 25 novembre, nell’aula del Senato australiano, la senatrice Fatima Payman ha preso parte ai lavori parlamentari portando con sé la figlia di soli sei mesi. La rappresentante dell’Australia Occidentale ha partecipato tenendo la bambina in braccio proprio durante la discussione sull’Online Safety Amendment (Digital Duty of Care) Bill 2026, una proposta di legge incentrata sulla sicurezza in rete e sulle responsabilità delle piattaforme digitali.

L’episodio ha rapidamente catturato l’interesse dei media e dei social network, complice anche un momento informale ripreso dalle telecamere: la senatrice Lidia Thorpe che intrattiene e gioca con la piccola tra i banchi dell’aula. Nata nel maggio 2026, la bambina segna anche un piccolo primato istituzionale: secondo quanto riportato da SBS News, Payman è infatti la prima senatrice dell’Australia Occidentale a essere diventata madre nel corso del proprio mandato.