Quasi 1,4 milioni di cittadini europei avevano firmato una petizione per chiedere l'abolizione delle gabbie. Bruxelles si era impegnata a presentare una proposta di legge entro il 2023. Ma non lo ha fatto. Ora il Tribunale Ue impone alla Commissione di aggiornare il calendario degli interventi

Un milione e 400 mila firme, una promessa della Commissione europea e una scadenza mai rispettata. Nel giugno del 2021 la Commissione guidata da Ursula von der Leyen si era impegnata a presentare entro la fine del 2023 una proposta di legge per vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti. A quasi tre anni dalla scadenza, della proposta ancora nessuna traccia. Oggi, mercoledì 25 novembre, il Tribunale dell’Unione europea ha dato ragione ai cittadini che nel 2024 avevano fatto ricorso.

La battaglia degli animalisti iniziata nel 2018

Era il settembre del 2018 quando l’organizzazione Compassion in World Farming lanciò la campagna End the Cage Age (Mettiamo fine all’era delle gabbie), sostenuta da oltre 170 associazioni, tra cui le italiane Lav e Animal Equality Italia. La raccolta firme superò la soglia minima richiesta in 18 Stati membri. Nel 2021, dopo il via libera del Parlamento europeo a una risoluzione a sostegno dell’iniziativa, la Commissione annunciò che avrebbe presentato una proposta legislativa entro il 2023, ipotizzando l’entrata in vigore del divieto a partire dal 2027. Passata la scadenza, nel marzo del 2024 il comitato promotore decise di rivolgersi ai giudici.

La sentenza del Tribunale Ue

Secondo i giudici di Lussemburgo, la Commissione è venuta meno ai propri obblighi non avendo aggiornato il calendario degli interventi annunciati nel 2021. L’esecutivo comunitario dovrà ora indicare i tempi di tutte le misure che intende adottare in risposta all’iniziativa dei cittadini. La sentenza non impone però l’abolizione delle gabbie né stabilisce una data entro cui dovranno essere vietate. Il Tribunale ha invece respinto la richiesta dei promotori di accedere al fascicolo della Commissione. Bruxelles potrà comunque impugnare la sentenza davanti alla Corte di giustizia dell’Ue.

I 300 milioni di animali ancora in gabbia

Secondo Compassion in World Farming, sono circa 300 milioni gli animali ancora allevati in gabbia nell’Unione europea. Tra questi ci sono galline ovaiole, conigli, quaglie, anatre, oche, scrofe e vitelli. La richiesta è di mettere fine a pratiche come quella di tenere le scrofe in gabbie tanto strette da impedire loro persino di girarsi. In una nota Annamaria Pisapia, direttrice della sezione italiana dell’associazione animalista e portavoce del comitato dei cittadini di End the Cage Age, ha scritto: «Ora tutti gli occhi sono puntati sulla Commissione».

La nuova scadenza del 9 dicembre

Una nuova data, almeno per le galline, c’è già. Ieri, 24 novembre, il commissario europeo alla Salute e al Benessere degli animali, Olivér Várhelyi, ha assicurato che la proposta per la progressiva eliminazione delle gabbie sarà adottata dalla Commissione il prossimo 9 dicembre. Per i suini bisognerà invece aspettare il secondo trimestre del 2027. Mancano ancora date per le altre specie coinvolte nell’iniziativa. Intanto anche in Italia si muove qualcosa: il 18 settembre è stata depositata al Senato una proposta di legge di iniziativa popolare per il graduale superamento delle gabbie negli allevamenti, dopo aver superato il traguardo delle 50 mila firme.