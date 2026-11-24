La misura proposta da Avs riprende una proposta di legge del deputato dei Verdi Devis Dori, ferma da oltre un anno in commissione Lavoro. Oggi il congedo per lutto vale solo per la morte di parenti stretti. Cosa può cambiare per chi deve prendersi cura del proprio animale domestico

Due giorni di permesso retribuito in caso di morte del proprio animale domestico e otto ore di permesso all’anno da usare quando il cane o il gatto si ammala. È quanto prevede l’emendamento alla Manovra 2027 presentato da Alleanza Verdi e Sinistra, che fa parte delle circa 7.000 proposte di modifica alla legge di Bilancio: un numero record rispetto agli anni precedenti. Il testo dovrà essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2026.

Cosa prevede l’emendamento presentato da Avs

I due nuovi permessi introdotti dall’emendamento si aggiungerebbero a quelli già previsti dalla legge 53 del 2000, che regola i permessi per motivi familiari e che oggi riconosce il congedo retribuito per lutto solo per la morte di parenti stretti o affini entro il secondo grado. Potrebbero usufruirne, inoltre, soltanto i lavoratori che hanno un cane o un gatto regolarmente dotato di microchip e registrato al Sinac o all’anagrafe regionale.

Il precedente: la proposta di legge sul tema presentata nel 2025

Non è la prima volta che Avs avanza una richiesta di questo tipo. Nell’estate del 2025 il deputato Devis Dori aveva presentato alla Camera una proposta di legge sul tema, che puntava però a introdurre fino a tre giorni di permesso in caso di morte dell’animale domestico. La proposta era stata successivamente assegnata alla commissione Lavoro della Camera, ma da allora il suo iter è fermo. Per questo il partito tenta ora la strada dell’emendamento alla Manovra. Se approvata, tuttavia, la misura comporterebbe un costo per le aziende o per l’Inps. Altre misure con un impatto economico simile, come la «paternità obbligatoria» in aggiunta alla maternità e ai congedi parentali facoltativi, hanno richiesto anni prima di essere approvate.

Cosa possono fare i proprietari di cani e gatti in assenza di una normativa specifica

Al momento, in assenza di una normativa specifica, i lavoratori che devono accudire un animale domestico malato possono contare solo sui permessi retribuiti generici previsti da molti contratti di lavoro. Ciascun lavoratore può usarli per le proprie esigenze e, secondo alcune interpretazioni, il datore di lavoro non potrebbe negarli, anche sapendo che serviranno per accudire un animale.

Le normative a favore dei lavoratori

A tal proposito, un’analisi di Animal Law Italia richiama una pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto a una dipendente universitaria il diritto di assentarsi per curare il proprio animale. A favore del lavoratore c’è anche l’articolo 727 del Codice penale, che punisce chi tiene un animale in condizioni che gli causano gravi sofferenze, anche per semplice negligenza. Con la legge Brambilla, in vigore dal 1° luglio 2025, la pena è l’arresto fino a un anno o un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Chi ha un animale è quindi obbligato per legge a prendersene cura.