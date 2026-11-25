Secondo una ricostruzione del Telegraph, l'azienda cinese Gauss fornirebbe a Mosca riproduzioni molto realistiche di mezzi militari, in grado di ingannare persino i radar, così da far sprecare munizioni ai droni ucraini. È una tattica che Kiev aveva già adottato con i carri armati gonfiabili inviati da Londra

Tra i materiali importati in Russia dalla Cina ci sarebbero anche carri armati e aerei da combattimento gonfiabili, oltre a finti lanciarazzi. Lo riporta il Telegraph. Questi dispositivi riproducono in tutto e per tutto le armi vere e servono a ingannare i droni da ricognizione ucraini. Attirati da bersagli falsi, i droni indirizzerebbero lì gli attacchi e finirebbero per esaurire più in fretta le proprie scorte. Sono dispositivi molto sofisticati, capaci di emettere le stesse radiofrequenze delle armi reali e quindi di ingannare anche i radar.

«Un problema che non potrà che peggiorare nel tempo»

Secondo Robert Tollast, ricercatore del Royal United Services Institute, per le forze ucraine si tratta di un problema che «non potrà che peggiorare nel tempo». Secondo il Telegraph, in ogni caso, anche l’Ucraina utilizzerebbe esche militari, tra cui riproduzioni di carri armati in compensato. A produrre le finte armi utilizzate dai russi sarebbe l’azienda cinese Gauss, i cui stabilimenti si estendono su 16.000 metri quadrati. I prodotti entrerebbero poi in Russia attraverso il confine con la Cina.

I russi avrebbero copiato la strategia dagli ucraini: il precedente

Non è la prima volta che questa strategia viene usata nel conflitto russo-ucraino. Anzi, i russi avrebbero “copiato” una tecnica adottata per prima proprio da Kiev. Nel maggio 2025 un articolo del Times spiegava che l’esercito britannico stava inviando alle truppe ucraine carri armati gonfiabili. Anche in quel caso l’obiettivo sarebbe stato spingere le forze russe a sprecare risorse preziose per distruggere modelli a basso costo, invece di colpire equipaggiamenti militari costosi.

In copertina: foto di Michal Cizek / AFP