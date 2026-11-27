La Corte costituzionale del Costa Rica ha disposto una misura cautelare e vietato alle autorità di allontanare la relatrice ONU contro la sua volontà finché i giudici non si pronunceranno nel merito. La notte passata in aeroporto e il trattamento subìto dalle autorità locali: cosa succede adesso

Bloccata alla frontiera come una minaccia per la sicurezza nazionale, con il passaporto diplomatico sequestrato e un tentativo di imbarco forzato su un volo per Parigi. Il tutto mentre il principale ateneo del Paese si preparava a conferirle la massima onorificenza accademica. È quanto accaduto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, fermata nella notte di giovedì 26 novembre 2026 all’aeroporto internazionale Juan Santamaría di San José, in Costa Rica. Albanese era arrivata nel Paese per una visita ufficiale di tre giorni in cui avrebbe dovuto ritirare un dottorato honoris causa all’Università del Costa Rica. Ma è diventata protagonista di uno scontro diplomatico e istituzionale, culminato nell’intervento d’urgenza della giustizia costituzionale costaricana per impedire la sua espulsione.

Cos’è successo all’aeroporto di Costa Rica

Secondo le ricostruzioni e il racconto diretto di Albanese in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il governo costaricano sarebbe stato informato della missione ufficiale con mesi di anticipo attraverso i canali delle Nazioni Unite e dell’ateneo. Nonostante ciò, al controllo passaporti è scattato il blocco. «Mi hanno preso le impronte e mi hanno chiesto se avessi messo piede prima in Costa Rica, perché sembra che ci fosse un’allerta di sicurezza nei miei confronti» spiega Albanese al Fatto.

Con il pretesto di trasferirla in una stanza più comoda, racconta la giurista, gli agenti l’hanno condotta direttamente al gate di un volo Air France diretto a Parigi. «Ma avevo ancora il passaporto diplomatico con me. – afferma – Hanno dovuto quindi chiamare la sicurezza e dieci agenti dell’Immigrazione che hanno provato a intimarmi di seguirli, per salire sull’aereo». La relatrice si sarebbe opposta rivendicando il proprio status diplomatico, dicendo «se me ne vado, me ne vado io con le mie gambe e su un aereo che decido io».

Perché Albanese è stata bloccata

Il direttore generale dell’immigrazione, Omer Badilla, ha giustificato il respingimento con ragioni di sicurezza interna, richiamando un’allerta internazionale relativa a presunti legami con atti terroristici. Tuttavia, Badilla non ha reso noti elementi concreti, prove o l’organismo che avrebbe emesso la segnalazione. Nell’intervista al Fatto, Albanese ha precisato che questa contestazione non le è mai stata comunicata al momento del fermo, ma è emersa quasi dieci ore dopo, e ha denunciato che «ormai stanno cannibalizzando il diritto internazionale e quelli fondamentali». Badilla ha anche sostenuto che la funzionaria Onu non fosse arrestata né detenuta, ma semplicemente in attesa di ripartire.

This is where I will spend my first night in Costa Rica. https://t.co/9DbgdNOqDO — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

Albanese è rimasta bloccata per tutta la notte, privata del passaporto diplomatico e dei suoi effetti personali, senza poter dormire né lavarsi. «La cosa che più mi infastidisce è che non mi hanno nemmeno chiesto se volessi dell’acqua, del cibo, mi hanno detto che se avessi voluto dormire c’era la cella… una cella di detenzione» ha dichiarato al quotidiano.

Cos’è successo dopo il blocco

Di fronte all’accaduto, già nella serata del 26 novembre la Sala Constitucional, la Corte costituzionale del Costa Rica, ha disposto una misura cautelare su un ricorso di habeas corpus, vietando alle autorità di allontanare Albanese contro la sua volontà finché i giudici non si pronunceranno nel merito. Il tribunale ha imposto ai vertici dell’immigrazione di presentare una relazione sotto giuramento entro 24 ore: il provvedimento garantirà alla relatrice il diritto di restare in attesa del giudizio o di partire solo per libera scelta e con assistenza legale, pur non equivalendo ancora a un’autorizzazione formale all’ingresso nel Paese.

Come ha reagito l’ateneo

L’Università del Costa Rica ha chiesto spiegazioni formali al governo rivendicando la libertà accademica e il rispetto delle immunità dovute a un’esperta in missione per le Nazioni Unite. Sul posto è intervenuto un rappresentante delle Nazioni Unite, mentre l’ambasciatrice italiana Elena Sgarbi ha contattato tre volte la connazionale per prestarle assistenza. Nonostante l’impossibilità fisica di raggiungere l’Aula Magna per l’atto solenne fissato per venerdì 27 novembre, l’ateneo ha mantenuto in programma l’evento e Albanese ha confermato al Fatto che «presenzierò online, ma ci sarò ugualmente. Lo devo a tutti gli studenti che da stanotte stanno manifestando fuori dall’aeroporto per richiedere il mio rilascio».

Perché il Costa Rica si è scontrata con Albanese

La vicenda si inserisce in un preciso quadro geopolitico e di ridefinizione delle alleanze del Costa Rica. Nel ricorso presentato ai giudici si chiede infatti di chiarire se il blocco alla frontiera sia collegato alle sanzioni statunitensi contro la relatrice Onu, parzialmente riattivate nel giugno 2026 dalla Corte d’appello federale del District of Columbia dopo una prima sospensione a maggio. E proprio dallo scorso maggio il Costa Rica è guidato dalla presidente Laura Fernández, stretta alleata di Donald Trump, che ha impresso una netta svolta filoisraeliana alla politica estera di San José, inserendo Hamas, Hezbollah, Houthi e Guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche e annunciando il ritorno dell’ambasciata costaricana a Gerusalemme.

Ma i rapporti con Albanese erano già tesi dal dicembre 2025, quando la giurista aveva chiesto al governo di fermare l’accordo di libero commercio con Israele per non alimentare quella che aveva definito «l’economia del genocidio», sentendosi rispondere dall’attuale ministro degli Esteri Manuel Tovar che le sue parole erano «irrilevanti». Non a caso, l’ambasciatore israeliano all’Onu Danny Danon ha subito elogiato il respingimento.