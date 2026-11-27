La protagonista della vicenda credeva che il bonifico ricevuto fosse un miracolo dopo anni di sacrifici, ma in realtà era un errore contabile dell'amministrazione. Scatta il procedimento penale

Ci sono voluti pochi giorni per trasformare un errore burocratico dell’amministrazione argentina in un caso giudiziario. Da un lato c’è una madre convinta di aver ricevuto un aiuto miracoloso sul proprio conto corrente dopo anni di sacrifici economici, dall’altro c’è una procura che contesta a lei e ad altri quattro famigliari e amici l’utilizzo indebito di 510 milioni di pesos di fondi pubblici, versati a causa di uno sbaglio contabile.

Cos’è successo alla donna argentina

Nel 2025 Verónica Alejandra Acosta, residente a Villa Mercedes nella provincia argentina di San Luis, stava aspettando il bonifico mensile per mantenere i figli, quando sul conto si era ritrovata 510 milioni di pesos. Ovvero 400 mila euro. La donna aveva pensato a una benedizione divina arrivata dopo anni di sacrifici economici e non aveva dubitato della legittimità dell’addebito. Proprio per questo aveva subito usato il denaro per la spesa e alcune commissioni di famiglia, per poi comprare nei giorni successivi elettrodomestici, materiali per ristrutturare casa e una macchina. Acosta aveva «un disperato bisogno» di quei soldi e pensando «fosse un dono di Dio» aveva scelto di aiutare anche altri parenti e amici in difficoltà, versando un totale di 66 bonifici.

L’errore contabile dell’amministrazione

I soldi ricevuti, però, non erano un miracolo. Mentre la donna stava spendendo l’importo ricevuto, gli uffici finanziari dell’amministrazione provinciale di San Luis avevano notato un errore contabile. La notizia dell’ammanco era circolata sui social argentini, arrivando anche ad Acosta che era stata informata dall’ex cognata di un maxi-bonifico governativo eseguito per sbaglio. Dopo gli accertamenti, la polizia è riuscita a rintracciare la donna e il Tribunale ha disposto il congelamento del conto, la perquisizione dell’abitazione e il sequestro dei beni acquistati. Il 90% della somma è stato poi recuperato, mentre il restante è tracciato dai flussi bancari.

Perché la donna è stata incriminata

Ritenendo che l’uso di tale denaro fosse improprio, la magistratura ha incriminato Acosta e altre quattro persone a lei vicine, che ora dovranno versare una cauzione di 30 milioni di pesos ciascuna. Il funzionario pubblico che ha commesso l’errore, invece, ha sporto denuncia, ma al momento non è indagato.

Cosa succederà ora alla donna

Acosta ha spiegato agli inquisitori che non sapeva «assolutamente che si trattasse di fondi pubblici» e non ha «mai agito in malafede». Come sostenuto dal suo legale, Hernán Echevarría, la donna non aveva mai ricevuto comunicazioni formali o avvisi bancari sul bonifico anomalo e aveva usato i 510 milioni di pesos per aiutare persone in difficoltà economica. Inoltre, la somma che l’assistita dovrà versare è stata ritenuta da Echevarría «del tutto sproporzionata». Il procedimento penale è ancora in corso e nelle prossime settimane si arriverà alla decisione finale del giudice. Acosta, però, si è definita «serena nell’animo perché so di non aver mai voluto fare del male a nessuno».