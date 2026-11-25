L'uomo e la nuova compagna erano stati condannati a una sanzione di 2.550 euro a testa per truffa e sostituzione di persona

Pur di riallacciare i rapporti con il figlio di 12 anni, una donna aveva accettato di messaggiare di nascosto su WhatsApp, finanziando alcune spese come l’apparecchio per i denti o la scuola privata e versando oltre 22 mila euro. Ma dietro lo schermo non c’era il ragazzo: c’erano l’ex marito e la sua nuova compagna, artefici del raggiro. Dieci anni dopo quei primi messaggi, però, è arrivata la beffa per la donna: la prescrizione ha cancellato i reati di truffa e sostituzione di persona.

Cos’è successo nel 2016

Protagonisti della vicenda sono Tania Picolli, 51enne di Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna, e il suo ex marito, residente in provincia di Como con la compagna. Dopo la separazione nel 2016, il figlio della vecchia coppia si era trasferito a vivere con il padre, interrompendo così i rapporti con la madre. Ma Picolli aveva visto la possibilità di riavvicinarsi al ragazzo quando lui le aveva scritto: «Possiamo sentirci solo su WhatsApp, di nascosto». La donna aveva subito accettato, portando avanti una conversazione dal 2016 al 2018. Nei due anni di messaggi, il ragazzo aveva sottolineato le difficoltà economiche del padre e della compagna, che impedivano di pagare la scuola privata in Svizzera, le visite dal dentista o i plantari ortopedici per le scarpe. Picolli non aveva esitato ad aiutare il figlio: inviava gli importi necessari per le spese ed era arrivata a sborsare oltre 22mila euro.

Come è stato scoperto il raggiro

A fine 2018, però, la donna aveva ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto e dall’altro capo del telefono aveva trovato proprio il figlio: «Mamma, dopo tutto questo tempo senza parlarti sono riuscito a trovare il tuo numero di nascosto dalla compagna di papà». Così era venuta a galla la verità: per due anni Picolli aveva parlato con la nuova coppia, che fingeva di essere il ragazzo, e i soldi versati arrivavano al conto intestato alla compagna dell’ex marito.

La prima condanna e la contestazione dell’avvocato di Picolli

Era così scattata la denuncia e nell’ottobre 2023 i due erano stati condannati a una sanzione di 2.550 euro a testa, in sostituzione di due mesi di carcere, per truffa e sostituzione di persona. Per l’avvocato di Picolli, Sabrina Serroni, «doveva essere contestata la recidiva» perché entrambi avevano precedenti per reati contro il patrimonio. «Cosa che non è stata fatta» sottolinea la legale, che dopo la prima condanna aveva presentato istanza di correzione della pena. L’ex marito, però, si era opposto al decreto.

«Il tribunale di Como aveva fissato il giudizio nel 2024, ma si è andati troppo avanti» spiega Serroni adesso al Resto del Carlino, specificando che «la prescrizione è intervenuta sette anni e mezzo dopo l’inizio della vicenda, a giugno 2026». Proprio il troppo tempo trascorso da quando è stato commesso il reato di truffa e sostituzione di persona alla sentenza definitiva di condanna porta a una conclusione: il reato è estinto. «Una donna oltre ad aver sborsato migliaia di euro non vede il figlio da anni, gli autori del raggiro non hanno conseguenze» contesta Serroni, sottolineando che «faremo causa allo Stato».