Era stato condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale di Lucca. Il campione del mondo ha affidato ai social la sua gioia per la notizia

«Ritorno alla felicità». Inizia così il messaggio che chiude, con la prescrizione di tutti i reati imputati, la lunga vicenda giudiziaria di Mario Cipollini, l’ex campione del mondo del ciclismo accusato di stalking, maltrattamenti, lesioni e minacce nei confronti di quella che all’epoca era la moglie, Sabrina Landucci. La Corte d’Appello di Firenze ha infatti stabilito che le contestazioni nei confronti del campione lucchese si sono estinte per decorso del tempo. Una decisione che ha portato al proscioglimento di Cipollini senza che i giudici arrivassero a una nuova valutazione nel merito delle accuse e delle contestazioni sollevate dai suoi difensori contro la sentenza di primo grado.

Il messaggio sui social

«Posso dichiarare, senza alcun timore di smentita, di essere un cittadino totalmente incensurato» prosegue il post su Instagram. Nel suo intervento, l’ex campione del mondo ha spiegato che la Corte d’Appello ha ritenuto i fatti del processo risalenti a un periodo ben precedente rispetto a quanto considerato nella sentenza di primo grado. Una circostanza che ha impedito di esaminare l’atto di appello presentato dai suoi legali con il quale veniva contestata la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale di Lucca.

La vicenda giudiziaria

La sua storia con la giustizia ha avuto inizio con la denuncia presentata nel 2017 dalla compagna che aveva raccontato un’aggressione subita dall’ex marito nella palestra dove lavorava a Lucca. Secondo l’accusa, gli episodi contestati non si sarebbero limitati a quell’occasione. Tra il 2016 e il 2017, mentre Landucci intraprendeva una relazione sentimentale con quello che sarebbe diventato il suo futuro compagno, l’ex calciatore del Milan Silvio Giusti, la donna avrebbe subito in diverse circostanze aggressioni fisiche e psicologiche dall’ex ciclista. Cipollini aveva sempre negato di aver usato violenza nei confronti dell’ex moglie e di averla minacciata con una pistola.

La condanna

Il 17 ottobre del 2022 il Tribunale di Lucca aveva condannato Cipollini a tre anni di reclusione per stalking, maltrattamenti, lesioni e minacce nei confronti della moglie e di Giusti. Oltre ai tre anni di reclusione, Cipollini era stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento delle parti civili: 80mila euro in favore di Landucci e 5mila euro per Giusti.