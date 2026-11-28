(Agenzia Vista) Napoli, 28 novembre 2026 "Ai funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato lo stipendio di 540 euro e gli arretrati sono stati dati in un'unica soluzione. Ora se c'è crisi, c'è crisi per tutti. E allora se c'è crisi, diminuiamo lo stipendio dei magistrati: io guadagno oggi 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di 1000 euro, ma poi per coerenza e proporzionalmente, abbassiamo lo stipendio dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 8500 euro al mese e per coerenza anche ai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento". Lo ha detto Gratteri al congresso dell'Anm a Napoli. Anm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev