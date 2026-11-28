(Agenzia Vista) Napoli, 28 novembre 2026 "Vorrei sgombrare il campo “da un equivoco. Forza Italia non è contro la magistratura. Sarebbe una contraddizione rispetto alla nostra cultura politica. Siamo un movimento liberale e garantista. Il garantismo è nelle nostre radici, è una delle ragioni per le quali Silvio Berlusconi fondò Forza Italia. Abbiamo contrastato gli abusi, gli eccessi, la spettacolarizzazione delle inchieste, i processi celebrati sui giornali e in televisione prima che nelle aule dei tribunali. Non abbiamo condiviso una certa ideologia e certi metodi della giustizia – un certo fare sommariamente giustizia – a partire dalla stagione di Mani Pulite. Abbiamo espresso giudizi severi su taluni comportamenti e continueremo a farlo, se necessario. Sappiamo però che sarebbe ingiusto estendere quei giudizi all’intera magistratura italiana, ignorando il lavoro della stragrande maggioranza delle toghe che operano con rigore, equilibrio, discrezione, spesso in condizioni difficili se non proibitive”. Lo ha detto il vicepremier, segretario nazionale di Forza Italia e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), a Napoli. Anm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev