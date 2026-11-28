Trovati 677 esemplari vivi dentro i bagagli di due passeggeri diretti in Cina. Probabilmente stravaganti regali di Natale su ordinazione

Un carico illegale composto da 677 animali selvatici vivi — tra tarantole, centopiedi, scorpioni e lucertole — è stato intercettato giovedì 26 novembre all’aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, in Perù. A renderlo noto è stato il SERFOR (il servizio nazionale forestale e della fauna selvatica peruviano), precisando che gli esemplari erano nascosti nei bagagli registrati di due cittadini cinesi.

Il blitz doganale e il contenuto del carico

Secondo quanto riferito venerdì 27 novembre da Cora Suarez, tecnico addetto al controllo della fauna selvatica presso il SERFOR, il ritrovamento è avvenuto durante un’ispezione a sorpresa condotta congiuntamente dal personale forestale e dagli agenti della dogana. All’interno dei bagagli sono stati rinvenuti: 386 tarantole; 166 centopiedi; 112 scorpioni; 7 lucertole (oltre a sei formiche già morte).

Gli esemplari erano stipati in sacchetti con chiusura a zip riposti dentro contenitori di plastica e avvolti in salviette di carta umide per mantenerli in vita durante il viaggio; uno dei contenitori con le tarantole era inoltre occultato in un piccolo zainetto di peluche portato dalla donna.

Una lucertola tra gli esemplari sequestri in aeroporto

La rotta del traffico e il mercato nero delle festività

I due viaggiatori stavano per imbarcarsi su un volo diretto a Parigi con destinazione finale la Cina. Secondo le stime delle autorità peruviane, il carico avrebbe fruttato circa 100.000 dollari sul mercato nero.

Come spiegato da Cora Suarez, queste specie vengono richieste come animali domestici esotici sia nei mercati asiatici che in quelli europei, e il traffico illecito tende a intensificarsi proprio a ridosso delle festività, quando aumenta la domanda per regali di questo tipo. Quello di giovedì rappresenta già il secondo sequestro analogo messo a segno allo scalo di Lima in meno di un mese.