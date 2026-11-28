A due giorni dall'attacco con droni che ha ucciso in Kuwait i tecnici della Rheinmetall Italia emerge la rabbia e lo strazio delle famiglie. Mentre Maria Teresa Saccoccio ricorda al Messaggero la bontà del fratello e l'assurdità di una morte in uno scenario di guerra, il padre del 36enne Emanuele denuncia al Fatto Quotidiano il silenzio delle istituzioni: «Dallo Stato non abbiamo ricevuto nemmeno una chiamata, ci hanno ignorati e non sappiamo ancora come è morto nostro figlio»

Non si placa il dolore dei familiari dopo la morte di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, i due tecnici della Rheinmetall Italia uccisi in Kuwait in seguito a un attacco condotto con droni. Mentre Maria Teresa Saccoccio ricorda al Messaggero la bontà del fratello e l’assurdità di una morte in uno scenario di guerra, il padre del 36enne Emanuele denuncia al Fatto Quotidiano il silenzio delle istituzioni: «Dallo Stato non abbiamo ricevuto nemmeno una chiamata, ci hanno ignorati e non sappiamo ancora come è morto nostro figlio».

La rabbia del padre di Emanuele Lo Russo: «Ci hanno ignorati»

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Nicola Lo Russo, padre del tecnico 36enne, esprime tutta la propria amarezza per il silenzio delle autorità: «Mio figlio è morto, ma nessuno sembra essersene accorto. Ci hanno lasciati soli come cani. Dallo Stato italiano, dal governo, non abbiamo ricevuto nemmeno una telefonata: abbiamo dovuto chiamarli noi, telefonare al ministero degli Esteri. “Vi richiamiamo”, hanno promesso. Non si sono fatti vivi. Ci hanno ignorati».

L’uomo contesta anche le dichiarazioni pubbliche di cordoglio rilasciate dai rappresentanti istituzionali: «In tv si sciacquano tutti la bocca per fare bella figura. Hanno detto che ci hanno contattato e fatto le condoglianze, ma non abbiamo sentito nessuno. Niente può consolare della perdita di un figlio, questo dolore terribile me lo porterò dentro finché vivo. Ma vedere che lo Stato e il governo erano vicini sarebbe stata una consolazione, ci avrebbe fatto sentire meno soli».

A informare la famiglia della tragedia è stata soltanto una chiamata dell’azienda. Nicola Lo Russo tiene inoltre a chiarire il ruolo professionale del figlio — «Era un esperto di radar. Non si occupava di armi, ma di sistemi di difesa per individuare i missili in arrivo e neutralizzarli», descrivendolo come «un giovane pieno di vita, con tanti amici, che voleva bene a tutti» — e denuncia la mancanza di informazioni sulle circostanze del decesso: «Non sappiamo nemmeno come è morto Emanuele. Forse non cambia molto, ma se sei un papà hai bisogno di sapere, di capire cosa ha passato tuo figlio, se ha sofferto. Lo Stato e il governo ci hanno lasciato soli. Non si trattano così gli italiani».

«Antonio morto in uno scenario di guerra»

«Mio fratello era buono, era una persona generosa e buona. È assurdo che sia morto in uno scenario di guerra», ha dichiarato la donna, sottolineando l’incredulità di fronte a una tragedia avvenuta durante una trasferta di lavoro in un Paese formalmente non in guerra. Nel suo ricordo emerge il profondo legame con gli affetti e la dedizione alla professione: «Amava molto la sua famiglia, amava molto tutti noi. E amava anche il suo lavoro, questo lo posso assicurare», ha aggiunto Maria Teresa Saccoccio, chiudendo con parole cariche di dolore: «Siamo devastati, sono devastata».