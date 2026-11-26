Antonio Saccoccio, 65 anni, e Emanuele Lo Russo, 36, sono morti nell'esplosione avvenuta dopo un attacco di droni in Kuwait. Il cordoglio di Meloni e Tajani, che annuncia proteste nei confronti di Teheran. La Repubblica islamica nega ogni coinvolgimento

Si chiamavano Antonio Saccoccio e Emanuele Lo Russo, e avevano 65 e 36 anni, i due tecnici italiani della Rheinmetall, gruppo industriale tedesco specializzato nel settore della difesa, morti in seguito all’intercettazione di droni iraniani diretti verso una struttura di importanza strategica in Kuwait. I due connazionali, il primo di Formia, in provincia di latina, e il secondo di Roma, erano impegnati in operazioni di manutenzione di un sistema di difesa antiaerea in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato proteste nei confronti di Teheran: « Ci lamenteremo con l’ambasciata dell’Iran per quello che è successo. Devono tenere conto anche che non ci sono soltanto kuwaitiani, o americani. Invitiamo tutti alla prudenza». E ha aggiunto: « non serve accendere focolai in questo momento. Come abbiamo detto per quanto riguarda il Mediterraneo occidentale, così anche non serve attaccare i Paesi arabi che sono di fronte all’Iran perché non sono coinvolti nella guerra».

L’Iran nega il proprio coinvolgimento nell’attacco

La Repubblica islamica, intanto, ha respinto in modo « categorico e assoluto», ogni accusa. Il portavoce delle forze armate, il generale Abolfazl Shekarchi, ha dichiarato che « nessuna operazione militare o offensiva è stata condotta dalle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran nella regione». Per Teheran, « Considerando lo storico di azioni ostili — nonché il ruolo svolto dal regime sionista e dalle forze statunitensi nel ricorrere a tattiche false flag e nell’intraprendere avventure nella regione — tali accuse vanno interpretate come un pretesto per celare una perdurante malevolenza e come un tentativo di esacerbare l’instabilità nell’area».

La dinamica dell’attacco

Nel mirino dell’Iran c’erano alcune installazioni militari, ha riferito Tajani. L’attacco ha provocato una forte esplosione che ha coinvolto i due tecnici. In un primo bilancio, il ministero della Difesa kuwaitiano aveva parlato di quattro persone ferite: oltre agli italiani, poi deceduti, anche un cittadino del Kuwait e un uomo pakistano. Le autorità locali hanno parlato anche di importanti danni materiali. «Sono stati trasferiti in uno degli ospedali per ricevere le cure necessarie, oltre a danni materiali», aveva fatto sapere il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait Saud Abdulaziz Al-Otayan.

Il cordoglio di Meloni e Tajani

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appreso la notizia della morte dei due italiani durante i lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. In una nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier ha espresso, a nome proprio e del governo, «profondo cordoglio» e vicinanza alle famiglie delle vittime. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al Senato, ha espresso le proprie condoglianze. L’ambasciata italiana in Kuwait si è immediatamente attivata per verificare quanto accaduto. «Ho appena parlato con l’ambasciatore Morini che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto, sta informando le famiglie», ha spiegato il ministro. L’Unità di crisi della Farnesina e il ministero della Difesa stanno seguendo l’evolversi della situazione.

Deviati anche i voli civili

L’attacco ha avuto forti ripercussioni sul traffico aereo internazionale. Secondo Euronews, diversi voli commerciali diretti verso i Paesi del Golfo sono stati deviati verso sud a seguito delle notizie sulla chiusura dello spazio aereo kuwaitiano.

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