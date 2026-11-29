Elezioni in Spagna: urne aperte per il voto decisivo. Sánchez il primo candidato a votare ai seggi: «Ho buone sensazioni» – La diretta
È il giorno della verità per la politica spagnola. Milioni di cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento e ridisegnare gli equilibri di governo a Madrid, al termine di una campagna elettorale serrata e ad altissima tensione. I seggi resteranno aperti fino alle 20:00 (con l’eccezione delle isole Canarie, dove si vota fino alle 21:00 ora italiana), momento in cui verranno diffusi i primi exit poll e prenderà il via lo spoglio ufficiale.
La maggioranza assoluta al Congresso dei Deputati è fissata a 176 seggi su 350. La sfida principale contrappone il premier socialista uscente Pedro Sánchez — che dopo otto anni alla guida del governo ha trascorso la giornata di silenzio elettorale facendo sport in famiglia — al leader del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, protagonista ieri di una discussa visita privata a Ceuta e intenzionato a riportare i conservatori alla Moncloa. Per governare, tuttavia, il leader del Pp avrà con ogni probabilità bisogno di un’alleanza con l’estrema destra di Vox, guidata da Santiago Abascal. Secondo le ultime rilevazioni — bloccate per legge da lunedì scorso — il Partido Popular parte favorito, con il Psoe in rimonta, Vox in crescita e Frente Amplio (la coalizione della sinistra radicale guidata da Ada Colau) in flessione. Qui tutti gli aggiornamenti.
Pedro Sanchéz ha votato: «Ho buone sensazioni»
Il premier spagnolo e leader del Psoe, Pedro Sánchez, è stato il primo tra i principali candidati a recarsi alle urne per le elezioni generali, votando questa mattina a Madrid presso il seggio del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo.
All’uscita dal seggio, il capo del governo uscente ha rivolto un appello all’affluenza: «Vedo una mobilitazione storica e ho buone sensazioni», ha dichiarato ai cronisti. «Oggi è il giorno in cui la Spagna decide che futuro vuole per i prossimi quattro anni. Ci sono molti poteri in democrazia, ma il maggiore dei poteri è il voto».
Sánchez ha quindi invitato gli elettori a recarsi alle urne in massa, sottolineando come una partecipazione elevata permetta al Parlamento di rispecchiare più fedelmente la volontà popolare e garantisca al futuro esecutivo maggiore forza per attuare il proprio programma. Rispondendo poi alle domande sui sospetti di possibili brogli sollevati nei giorni scorsi dal Partido Popular e da Vox, il leader socialista ha replicato che il modo migliore per «smentire le fake news è votare e partecipare in massa».
Infine, prima di allontanarsi, il premier ha raccontato come trascorrerà l’attesa dei risultati insieme ai propri familiari: «Mangeremo una paella e aspetteremo lo spoglio».
Si aspetta un'affluenza record
Secondo le stime della vigilia, la partecipazione potrebbe toccare la soglia dell’80%, un livello che non si registrava da oltre quarant’anni. Proprio un’affluenza così elevata rappresenta la principale variabile in grado di sparigliare le previsioni: le ultime rilevazioni consentite dalla legge — pubblicate lunedì scorso — indicano infatti come scenario più probabile una maggioranza assoluta formata dall’asse tra Partido Popular e Vox, ma nell’ultima settimana il margine di vantaggio dei popolari sui socialisti di Sánchez si sarebbe ridotto a meno della metà, alimentando le speranze di rimonta del centrosinistra. I dati sull’affluenza verranno dati alle 14 e alle 18.