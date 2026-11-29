La Spagna torna alle urne in una giornata cruciale per gli equilibri politici del paese e dell'Europa. Attesa una partecipazione record. Gli aggiornamenti in tempo reale: i dati sull'affluenza, le dichiarazioni dei candidati ai seggi, i primi exit poll

È il giorno della verità per la politica spagnola. Milioni di cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento e ridisegnare gli equilibri di governo a Madrid, al termine di una campagna elettorale serrata e ad altissima tensione. I seggi resteranno aperti fino alle 20:00 (con l’eccezione delle isole Canarie, dove si vota fino alle 21:00 ora italiana), momento in cui verranno diffusi i primi exit poll e prenderà il via lo spoglio ufficiale.

La maggioranza assoluta al Congresso dei Deputati è fissata a 176 seggi su 350. La sfida principale contrappone il premier socialista uscente Pedro Sánchez — che dopo otto anni alla guida del governo ha trascorso la giornata di silenzio elettorale facendo sport in famiglia — al leader del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, protagonista ieri di una discussa visita privata a Ceuta e intenzionato a riportare i conservatori alla Moncloa. Per governare, tuttavia, il leader del Pp avrà con ogni probabilità bisogno di un’alleanza con l’estrema destra di Vox, guidata da Santiago Abascal. Secondo le ultime rilevazioni — bloccate per legge da lunedì scorso — il Partido Popular parte favorito, con il Psoe in rimonta, Vox in crescita e Frente Amplio (la coalizione della sinistra radicale guidata da Ada Colau) in flessione. Qui tutti gli aggiornamenti.