Il leader ucraino ammette l'assenza di coordinamento preventivo con gli alleati europei. Il ministro degli esteri italiano ribadisce la ferma contrarietà di Roma all'operazione per i rischi alla sicurezza e agli interessi energetici nel Mediterraneo: «In Libia abbiamo militari, c'è una nave della Marina militare, c'è la Guardia di Finanza. E ci sono i terminali che portano energia in Italia»

L’attacco ucraino che ha affondato la corvetta russa Merkury nel porto libico di Bengasi innesca un duro attrito diplomatico tra Kiev e Roma. Dopo giorni di versioni contrastanti, una telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky porta a una parziale schiarita, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce con fermezza la contrarietà italiana all’operazione.

La linea della Farnesina e la reazione del governo

In un’intervista al Quotidiano Nazionale, Tajani ha chiarito che, anche in caso di preavviso, l’Italia si sarebbe opposta all’azione militare: «Se Kiev avesse informato preventivamente l’Italia del raid nel porto di Bengasi contro una corvetta russa, Roma avrebbe espresso le stesse riserve manifestate dopo l’attacco». Il titolare della Farnesina ha evidenziato i rischi diretti per gli interessi nazionali: «Parliamo di acque territoriali libiche, addirittura di un porto. In Libia abbiamo militari, c’è una nave della Marina militare, c’è la Guardia di Finanza. E ci sono i terminali che portano energia in Italia». Pur confermando il sostegno complessivo all’Ucraina, Tajani ha definito la violazione della sovranità libica un errore che rischia di destabilizzare il Mediterraneo occidentale, invitando tutte le parti ad astenersi da nuove azioni nell’area.

Le tensioni erano esplose dopo un’intervista di Zelensky alla Bbc, in cui il leader ucraino aveva rivendicato la legittimità dell’obiettivo sostenendo che Kiev non conduce simili operazioni «senza un qualche coordinamento coi partner». Una ricostruzione smentita con durezza dai vertici italiani: il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva parlato di dichiarazione «falsa», assicurando che nessun alleato era stato informato, mentre lo stesso Tajani aveva negato qualsiasi contatto preventivo. Sul fronte interno, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato per martedì il Comitato per la sicurezza marittima, mentre dalle opposizioni il leader M5s Giuseppe Conte ha attaccato l’esecutivo chiedendo alla premier di riferire in Parlamento.

Il colloquio Meloni-Zelensky e la rettifica di Kiev

Nel tardo pomeriggio di ieri, Giorgia Meloni ha contattato telefonicamente Zelensky per manifestare la forte preoccupazione di Palazzo Chigi per un’azione che viola la sovranità libica e rischia di allargare il conflitto al Mediterraneo. Al termine del colloquio — durante il quale il presidente ucraino si sarebbe scusato — Zelensky ha rettificato la propria versione con un messaggio su X: «Oggi ho parlato con Giorgia Meloni. Ho confermato che la recente operazione in Libia è stata condotta senza un coordinamento preventivo con i nostri partner europei», assicurando il massimo impegno futuro nella condivisione delle informazioni.

Gli altri fronti: i rapporti con gli Usa e gli attacchi sul campo

Nella stessa intervista alla Bbc, Zelensky ha inoltre criticato gli Stati Uniti per i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea Patriot, imputandoli a un’eccessiva attenzione di Washington verso il Medio Oriente, e ha giudicato «strano» che Donald Trump abbia pubblicato una foto con Vladimir Putin definendolo «amico mio» («È un aggressore e un assassino. Non può essere un amico»).

Gli aggiornamenti sul conflitto russo-ucraino

Kiev ha rivendicato di aver colpito una fabbrica di gomma sintetica a Iefremov (regione di Tula), legata alla produzione dei missili Iskander, mentre Mosca ha esteso fino al 31 marzo il divieto di esportazione del cherosene. In Ucraina, i bombardamenti russi hanno danneggiato infrastrutture energetiche e civili in nove regioni, causando almeno cinque morti e 14 feriti nelle aree di Chernihiv, Kharkiv e Dnipropetrovsk.

La Lettonia intanto ha denunciato la violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone, mentre la regione russa di Leningrado ha riferito di aver respinto un attacco analogo. Secondo i dati dell’International Institute for Strategic Studies, tra ottobre 2025 e settembre 2026 gli atti di sabotaggio riconducibili alla Russia in Europa sono aumentati del 16%.