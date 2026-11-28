L'agenzia Dire pubblica il rapporto completo inviato dall'allora addetto militare italiano in Russia. Le valutazioni (per Di Maio) sulle forze ammassate al confine e sulla strategia del Cremlino

Un’operazione militare russa in Ucraina? «Poco probabile», l’ammassamento di forze alla frontiera equivale se mai al tentativo di «esercitare una leva sulle negoziazioni in atto». Lo scriveva il 16 febbraio 2022, otto giorni prima dell’invasione, Roberto Vannacci, allora addetto militare presso l’ambasciata italiana a Mosca. Del cablo riservato per la Farnesina si sapeva a grandi linee, ma ora il report è stato pubblicato in versione integrale dall’agenzia Dire. In quel febbraio 2022 fervevano i movimenti delle diplomazie internazionali per scongiurare il peggio, e anche l’allora ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio si accingeva a partire per Mosca per incontrare l’omologo Sergej Lavrov. All’ambasciata italiana a Mosca si chiedeva quindi un’analisi della situazione sul campo, che fu demandata al responsabile in loco di Difeitalia: il generale Vannacci appunto.

I dubbi di Vannacci sulle intenzioni di Putin

«Un intervento militare su larga scala volto alla conquista dell’Ucraina orientale sembrerebbe un’ipotesi poco probabile e di dubbio successo militare», scrive Vannacci nel report. «Una tale manovra implicherebbe tempi protratti (superiori al mese), grande dispendio di forze e di risorse, allungamento delle linee logistiche, logorio delle unità e, soprattutto, fornirebbe il tempo alle organizzazioni internazionali di assumere decisioni prima del termine delle operazioni militari», è il ragionamento. Se mai, si annota nel cablo, «un intervento su piccola scala, volto ad assumere il controllo di punti chiave ed aree strategicamente rilevanti e che godrebbe del supporto, almeno parziale, della popolazione residente avrebbe un’indubbia probabilità di successo, potrebbe terminare la fase cinetica in tempi brevi che non permetterebbero alle organizzazioni internazionali di intervenire se non a fatto compiuto. Le predette azioni nella sfera puramente militare sarebbero combinate, integrate e sincronizzate con altre iniziative nel campo economico, energetico, informativo, sociale e politico».

Che ci facevano i soldati russi al confine con l’Ucraina

Niente invasione su larga scala, insomma, Putin se mai potrebbe condurre un’incursione limitata per porre l’Ucraina e i suoi alleati occidentali davanti a qualche nuovo fatto compiuto – come già fatto nel 2014 in Crimea e Donbass. Ma come spiegare allora l’ammassamento di truppe russe al confine con l’Ucraina di quelle settimane? «Le stime inerenti la concentrazione di forze russe nei pressi del confine con l’Ucraina attestano a circa 150.000 – 170.000 militari delle forze ammassate a natura prevalentemente terrestre», ammetteva Vannacci. Secondo cui però «una tale entità del dispositivo non sembrerebbe lasciar presagire la possibilità di condotta di operazioni militari di largo respiro che consentano l’occupazione dell’Ucraina orientale nella sua interezza (sino al fiume Dniepr)». Piuttosto, dunque, «vi è il consolidato parere che quelle attività militari abbiano il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto. Un eventuale intervento diretto russo in ucraina avrebbe infatti, a parere dello scrivente, connotazione assolutamente e preponderatamente asimmetrica ed ibrida tale da non poter ricondurre ad un inconfondibile attore la responsabilità delle azioni stesse e di esercitare un logorio ed una usura progressiva nella volontà e nella resistenza della popolazione al fine di raggiungere condizioni politico-sociali tali da minare la leadership dell’attuale classe politica di Kiev».

L’allontanamento di Vannacci da Mosca e l’ascesa politica

Le cose andarono ben diversamente, e tra gli effetti collaterali della guerra scoppiata tra Russia e Ucraina ci fu pure l’allontanamento di Vannacci da Mosca. Il Cremlino lo dichiarò persona non grata pochi mesi dopo l’invasione, dopo che l’Italia aveva espulso a sua volta una serie di funzionari russi a Roma. L’anno dopo Vannacci sarebbe stato promosso generale e assegnato al comando dell’Istituto Geografico Militare di Firenze. Ma dall’estate 2023, con la pubblicazione del pamphlet Il mondo al contrario, sarebbe iniziata la sua ascesa politica – prima in proprio, poi nella Lega, poi con Futuro Nazionale. Contattato dalla stessa agenzia Dire sul contenuto di quel cablo inviato da Mosca a febbraio 2022, ora Vannacci si auto-promuove. «Ottimo apprezzamento informativo. Anche a rileggerlo a posteriori è completo, accurato, giustificato e realista. Soddisfatto e orgoglioso del servizio prestato alla Patria», dice il generale.