Tutto parte da un esposto presentato lo scorso agosto dal sindacato dei militari. Il fascicolo è iscritto al modello 45, senza indagati e senza notizia di reato. «Riteniamo le accuse del tutto infondate», ha detto il legale dell'ex generale

La procura di Roma ha aperto un fascicolo su Futuro Nazionale, fondato da Roberto Vannacci, per valutare le accuse contenute in un esposto presentato lo scorso agosto dal sindacato dei militari. A darne notizia è la Repubblica. Al centro della denuncia c’è il sospetto che il movimento possa riproporre principi e metodi del fascismo, in violazione della legge Scelba che vieta la ricostituzione del partito di Benito Mussolini. Secondo quanto riportato dal giornale romano, gli atti sono stati affidati a una magistrata dell’antiterrorismo. Il fascicolo è stato iscritto a modello 45, senza indagati e senza notizia di reato. «Riteniamo le accuse del tutto infondate», ha commentato Giorgio Carta, avvocato dell’ex generale.

Le accuse contro Futuro Nazionale

L’esposto è stato presentato il 28 agosto dal Sindacato dei Militari, guidato da Luca Marco Comellini, con l’assistenza dell’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di Diritto militare all’Università degli studi Link. I firmatari chiedono ai magistrati di verificare se Futuro Nazionale riproduca «il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta» del fascismo.

Per sostenere le accuse, i denuncianti hanno raccolto dichiarazioni pubbliche, proposte politiche e contenuti pubblicati sui social. Tra questi ci sono alcune immagini generate con l’intelligenza artificiale, nelle quali gli avversari di Vannacci vengono rappresentati come schiavi nell’antica Roma, in attesa di essere sbranati dalle belve. Il generale assiste alla scena vestito da ufficiale romano. Secondo i firmatari dell’esposto, immagini del genere contribuirebbero a rappresentare gli oppositori politici come nemici da eliminare.

La denuncia prende in esame anche i valori che Futuro Nazionale considera «non negoziabili», tra cui la famiglia naturale, l’identità cristiana e la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale. Per Comellini e Strampelli, sottrarre questi principi al confronto politico potrebbe mettere in discussione il pluralismo democratico.

La «remigrazione» e le proposte sulla sicurezza

Un altro punto riguarda la «remigrazione». Nell’esposto si contesta soprattutto la proposta che coinvolge anche gli immigrati regolarmente presenti in Italia. Il programma contempla infatti un sistema rotazionale che prevederebbe il ritorno nei Paesi d’origine anche di cittadini stranieri con un regolare titolo di soggiorno. Secondo i denuncianti, se applicata in modo collettivo, una misura del genere potrebbe violare il divieto di espulsioni di massa previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ci sono poi le proposte sulla sicurezza: Futuro Nazionale propone zone rosse senza limiti temporali, l’impiego stabile delle Forze armate nel controllo del territorio e la possibilità di attribuire a specifici reparti dell’Esercito poteri di arresto. Nel programma figurano anche corsi di educazione alla difesa nelle scuole superiori e campi di «educazione militare con valenza civica».

Nell’esposto vengono prospettate diverse ipotesi di reato, dalla violazione della legge Scelba alla propaganda e istigazione all’odio, fino all’istigazione a delinquere e alla disobbedienza alle leggi. I denuncianti chiedono inoltre di verificare l’eventuale natura sovversiva o eversiva del movimento e di sequestrare il sito internet che ne ospita il programma.

A esaminare il materiale sarà Simona Marazza, magistrata dell’antiterrorismo con una lunga esperienza nella Direzione distrettuale antimafia. Spetterà a lei valutare se ci siano elementi sufficienti per procedere con l’iscrizione di una notizia di reato. Per ora, le contestazioni restano quelle formulate dai denuncianti.

L’altro fascicolo aperto dalla procura militare

Non è la prima volta che Futuro Nazionale finisce all’attenzione della magistratura. All’inizio di settembre, la procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari dopo un secondo esposto dello stesso sindacato.

In quel caso, però, la questione è diversa. La procura vuole verificare la posizione di alcuni militari ancora in servizio che avrebbero assunto incarichi nei comitati territoriali del movimento, in particolare a Roma e a Villafranca di Verona. Si tratta di accertare se la loro partecipazione all’attività politica possa configurare violazioni di competenza della magistratura militare.

La stessa procura militare aveva chiarito di non aver aperto un’indagine nei confronti di Vannacci per la ricostituzione del partito fascista. Ora, con il fascicolo affidato a Marazza, sarà la magistratura ordinaria a valutare le accuse contenute nel primo esposto e a decidere se ci siano le condizioni per avviare un procedimento penale.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Roberto Vannacci durante l’inaugurazione della seconda sede cittadina del suo partito Futuro Nazionale a Coverciano, 7 novembre 2026