Niente primato di velocità per il minuscolo comune da pochi elettori nella regione de La Rioja, famoso per chiudere le urne in pochi istanti. Dopo il record di 26 secondi stabilito nel 2023, stavolta le operazioni sono saltate perché il nono residente ha scelto il voto per corrispondenza

Niente nuovo record per Villarroya, il minuscolo comune da nove residenti nella regione spagnola de La Rioja celebre per essere stato il più veloce di tutta la Spagna a chiudere le urne. Alle elezioni generali del 2023 i cittadini avevano impiegato appena 26 secondi per completare l’intero voto; questa volta, invece, il primato è sfumato per colpa di una scheda per corrispondenza.

Il comune con meno di dieci elettori: ma uno ha scelto il voto per corrispondenza

Gli otto elettori chiamati al voto in presenza si erano presentati puntuali davanti al seggio già alle 8:00 del mattino, un’ora prima dell’apertura ufficiale, pronti a ripetere l’impresa sotto gli occhi di numerosi giornalisti. A rallentare le operazioni hanno però contribuito il cambio della sede elettorale e l’ingresso di due nuovi iscritti alle liste: i cinque cittadini esterni al personale di seggio hanno impiegato un minuto e 23 secondi per imbucare le schede, oltre il triplo rispetto al primato del 2023.

Per dichiarare ufficialmente chiusa la votazione, il paesino dovrà però attendere l’arrivo della postina con il plico del nono residente che ha scelto il voto per corrispondenza: soltanto dopo il suo inserimento nell’urna potranno infatti votare anche i tre componenti del seggio.