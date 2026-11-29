L'ipotesi del caso calabrese emerge su Il Messaggero. Allargato il perimetro di ricerca a livello nazionale. Saranno analizzate le impronte digitali, per dare un volto alla giovane uccisa. Cosa è emerso finora dalle indagini

È mistero a Roma sul ritrovamento del cadavere di una giovane donna, ancora senza identità, scoperto nel pomeriggio di ieri lungo un sentiero sterrato adiacente alla via Tiberina, nel quadrante nord della Capitale. A far scattare l’allarme, poco dopo le 15, è stato un passante che ha notato un braccio spuntare tra la bassa vegetazione. Sul posto hanno operato per tutto il pomeriggio gli specialisti della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia, affiancati dai carabinieri della compagnia Cassia e della stazione di Prima Porta. La vittima è una ragazza di colore di età apparente compresa tra i 20 e i 25 anni. Il corpo è stato rinvenuto in posizione fetale, avvolto in una coperta e completamente nudo, fatta eccezione per i calzini.

Una morte violenta

Dalla prima ispezione esterna non sarebbero emerse ferite da arma da taglio o da fuoco, né segni riconducibili a una violenza sessuale. Sul corpo sono state tuttavia riscontrate diverse ecchimosi, tra cui una particolarmente estesa alla testa. Sarà l’autopsia, disposta nelle prossime ore, a chiarire le cause esatte del decesso, l’orario della morte e a fornire l’esito degli accertamenti tecnico-scientifici sulla coperta e sui calzini sequestrati.

Le ipotesi investigative: l’ipotesi dello spostamento del corpo e le telecamere

Nell’area isolata del ritrovamento non sono stati rinvenuti né abiti né documenti. Una circostanza che porta gli inquirenti a non escludere che la giovane, forse vittima di un’aggressione violenta, possa essere stata uccisa altrove e abbandonata lungo il sentiero sterrato in un secondo momento.

Per ricostruire i movimenti nella zona, i militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni e attività commerciali situate nelle vicinanze. Senza esito, invece, i primi controlli effettuati sugli accessi ai pronto soccorso ospedalieri della Capitale. Al vaglio degli investigatori anche l’eventualità che la vittima vivesse in un contesto di marginalità legato al giro della prostituzione nel quadrante nord di Roma, ipotesi che al momento non trova tuttavia riscontri concreti.

La caccia all’identità e il confronto con il caso di Rahel Gebrezgi Mengesha

In attesa del riscontro delle impronte digitali nelle banche dati — che avverrà in sede autoptica — i carabinieri stanno incrociando le denunce di scomparsa. Poiché a Roma non risultano segnalazioni compatibili, il raggio delle verifiche è stato esteso a livello nazionale.

Tra le piste seguite nelle ultime ore, precisa oggi Il Messaggero, figura un possibile confronto con la scomparsa di Rahel Gebrezgi Mengesha, studentessa universitaria etiope iscritta alla facoltà di Chimica dell’Università della Calabria, di cui si sono perse le tracce a Cosenza lo scorso 19 ottobre. La giovane, che risiedeva negli alloggi universitari delle Maisonettes ad Arcavacata di Rende, aveva effettuato l’ultima telefonata con un’amica intorno alle 18.10 di quel giorno; secondo le testimonianze raccolte dalla trasmissione Chi l’ha visto?, era stata poi notata al bar del residence e successivamente alla stazione ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza prima che il suo cellulare risultasse spento. Gli inquirenti precisano che il collegamento resta, allo stato attuale, soltanto un’ipotesi investigativa tutta da verificare.