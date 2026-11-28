Il cadavere ritrovato da un passante lungo una strada sterrata in via Tiberina, a nord di Roma

Il cadavere di una giovane donna è stato trovato nel pomeriggio di sabato 28 novembre in un’area rurale lungo una strada sterrata in via Tiberina, a nord di Roma. La donna, che ancora non è stata identificata, avrebbe un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. A trovare il cadavere, senza vestiti e con segni che potrebbero essere compatibili con una «morte di natura traumatica», sarebbe stato un passante. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi tecnico-scientifici. Ora si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Roma che dirige le indagini.

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