L'inchiesta sulla risultante di una saldatura fra servizi deviati, destra eversiva e ’ndrangheta

52 omicidi irrisolti in 25 anni. E un’ipotesi di reato: associazione con finalità di terrorismo e eversione dell’ordine democratico. Il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis hanno aperto un’indagine, affidata ai Ros, sulla Falange armata. Ovvero la risultante di una saldatura fra servizi deviati, destra eversiva e ’ndrangheta.

L’indagine

L’indagine parte da un esposto presentato nell’aprile del 2023 dall’avvocato Fabio Repici, legale di Stefano Mormile, fratello di Umberto, e da una memoria difensiva del maggio dello stesso anno. La procura aveva aperto un fascicolo a modello 45. Ora l’ipotesi di associazione terroristica. Sempre contro ignoti. Il primo omicidio è del 1990 a Carpiano nel Milanese: Umberto Mormile, educatore del carcere di Opera. L’ultimo reato sono le minacce del 2014 a un candidato sindaco di Bari, Luigi Paccione. Nell’esposto, per conto anche della «Associazione fra i familiari delle vittime della Falange armata», si fa riferimento pure alle stragi mafiose del ’92 e ’93.

L’obiettivo

Tra i delitti ci sono alcuni rivendicati dalla sigla Falange Armata, altri no. La Falange, secondo l’esposto, aveva «l’obiettivo di abbattere il sistema politico imperniato sui canoni della Costituzione repubblicana, di infrangere l’unità della Nazione e comunque di sottrarre la concreta gestione del potere alle sedi proprie della politica e degli organi costituzionali per assegnarla a frange deviate di apparati di polizia e di sicurezza».

La pista nera

La competenza a indagare su tutti i casi è della Procura di Milano, proprio perché il primo delitto «fra quelli commessi dall’organizzazione Falange armata» è l’omicidio Mormile. Per quell’omicidio è stato condannato in primo grado il pentito di ’ndrangheta Vittorio Foschini, che ha rinunciato all’appello. Ora i pm milanese acquisiranno una serie di documenti, tenendo conto delle inchieste aperte nel frattempo tra Caltanissetta e Firenze sulle stragi di mafia del ’92 e ’93. Compresi gli accertamenti sulla cosiddetta «pista nera».