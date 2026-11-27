L'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio: «Dal carcere vorrei uscire da innocente, non da detenuto»

Massimo Bossetti pensa di essere finito in carcere ingiustamente. E che «prima o poi un giudice mi darà retta e come a Garlasco ci sarà una svolta, e si arriverà alla verità. Non sono il mostro. Dal carcere vorrei uscire da innocente, non da detenuto». L’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio è uscito dal carcere per lavorare. Prima era il muratore vanitoso che, tra un cantiere e l’altro, si infilava anche tre volte a settimana nel solarium dell’Oltremare, il centro estetico a 150 passi dalla casa della vittima. Ora è cambiato: «Devo andare a lavorare, la saluto dai!».

Il lavoro di Bossetti

Repubblica racconta che Bossetti oggi ha 56 anni. Felpa azzurra aziendale, fisicamente dimesso eppure moralmente più o meno gagliardo: soprattutto ottimista, dicono i suoi avvocati, «è il più ottimista di tutti noi…». Lavora alla Coimec, gruppo Isolmec: specializzata in coibentazioni termoacustiche e servizi per l’industria e l’edilizia. Il suo si chiama “programma 2121”. «Prima Bossetti lavorava nell’officina di lattoneria aperta da Coimec all’interno della struttura di Bollate, poi il giudice di sorveglianza ha dato il via libera al 2121 esterno. Lui non voleva, ci abbiamo messo un po’ a convincerlo», spiegano i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini

Il magùtt

Nel regolamento di Bollate si prevede la detenzione in un reparto con celle condivise. Bossetti è in una cella singola: «Se l’è sistemata come gli piace, con le pareti colorate come a casa sua.Non voleva andare a lavorare fuori perché non vuole lasciare la sua cella singola», dice Salvagni. Quando esce non può fermarsi al bar. Deve tornare subito in carcere. «Mi piace il lavoro, ma io vorrei uscire dal carcere da innocente. Tanti condannati si professano innocenti. Io lo sono, ma voglio dimostrarlo. Aspetto che me ne diano la possibilità». Il 24 febbraio la Cassazione deciderà sul nono ricorso.