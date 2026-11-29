Icona della cultura musicale americana e interprete di brani simbolo come Surfin' U.S.A., California Girls e Good Vibrations. Da tempo era stato costretto ad annullare numerosi concerti della band

È morto all’età di 85 anni Mike Love, cofondatore e voce storica dei Beach Boys. Il musicista si è spento nella notte di sabato circondato dall’affetto della sua famiglia, come confermato dalla sua addetta stampa Katie Altman. Le cause del decesso non sono state rese note, ma nel corso dell’ultimo anno l’artista era stato costretto ad annullare numerosi concerti della band.

Il saluto e l’eredità musicale

«Con grande rispetto, vi comunico che Mike Love è morto questa sera, circondato dalla sua famiglia — ha dichiarato Katie Altman in una nota — Icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per l’ispirazione che ha dato a generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava nell’esibirsi per i suoi amati fan».

Il suo impatto sulla storia del pop era stato celebrato ufficialmente anche nel 2025, anno in cui Love era stato inserito nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame.

Dai successi sul surf ai 100 milioni di dischi

Nati agli inizi degli anni Sessanta in California, i Beach Boys furono fondati da Mike Love insieme ai suoi cugini, i fratelli Brian, Carl e Dennis Wilson — un sodalizio artistico straordinario, segnato nel corso dei decenni tanto da storiche collaborazioni quanto da complesse vicende legali.

Con il loro sound solare e le armonie vocali diventate simbolo della gioventù californiana, il gruppo conquistò il mondo raccontando il surf, le auto e le estati spensierate. Tra il 1963 e il 1966 la band piazzò oltre una dozzina di brani nella Top 20, scalando le classifiche internazionali con classici intramontabili come Surfin’ U.S.A., California Girls, I Get Around, Help Me, Rhonda e Good Vibrations, fino a superare il traguardo dei 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.