Dopo 15 anni come inviato di punta della trasmissione d’inchiesta di Rai 3, il giornalista passa a Fanpage. In una lettera agli ex colleghi, Mottola ha raccontato gli ultimi mesi segnati dalla vicenda del conduttore e la sua amicizia con Valter Lavitola, in carcere come mandante dell'attentato contro di lui

Dopo 15 anni Giorgio Mottola ha deciso di lasciare Report. Il giornalista, uno dei volti di punta e dei cronisti più esposti del programma di Rai 3, ha annunciato il proprio addio e da lunedì inizierà una nuova avventura professionale a Fanpage. Una scelta comunicata ufficialmente nella giornata di ieri attraverso una lettera indirizzata ai 40 colleghi della redazione dopo mesi di alta tensione all’interno del programma con l’addio in estate di Sigfrido Ranucci, la conduzione mancata e gli ascolti flop. La separazione si consuma infatti dopo la fase più critica attraversata dalla trasmissione a seguito della vicenda Ranucci e la sua mancata scelta come conduttore del programma. I segnali di una possibile rottura, peraltro, avevano già iniziato a circolare a inizio novembre, quando la sua assenza nel promo di lancio della stagione corrente di Report aveva alimentato i primi sospetti su un imminente passo d’addio.

Cosa ha detto nella lettera di addio

Nel testo inviato alla redazione, Mottola ricostruisce le tappe di una decisione maturata nel tempo e rimandata per senso del dovere verso la trasmissione che lo ha lanciato e cresciuto: «Come molte e molti di voi già sanno o hanno intuito, dopo 15 anni ho deciso di interrompere la mia collaborazione con Report. È una decisione che avevo iniziato a maturare già da qualche anno. Lo scorso giugno avevo iniziato a pensare di accettare un’altra offerta di lavoro ma la crisi gravissima che ha attraversato Report mi ha indotto a restare e provare a salvare il programma insieme a tutti voi». «Non ho alcun dubbio – prosegue – che questo gruppo sarà in grado di riportare Report agli antichi splendori, anche perché quegli splendori sono stati raggiunti soprattutto grazie al lavoro, alla serietà e all’abnegazione di questo stesso gruppo. Non dico che sarà facile e neanche che sarà veloce, ma in questo Paese di giornalismo di inchiesta c’è bisogno e Report negli ultimi 25 anni ha offerto il giornalismo di inchiesta più libero, indipendente e sincero che ci sia stato in circolazione».

Chi è Giorgio Mottola

Nel corso della sua lunga esperienza a Report, Mottola ha realizzato alcune delle inchieste più incisive e discusse degli ultimi anni. Il suo lavoro si è concentrato in particolare sui legami tra l’estrema destra eversiva e la destra di governo, sulle influenze internazionali sovraniste, oltre che sulla famiglia Meloni e su diversi esponenti del governo. Fu proprio una sua inchiesta a sollevare il caso della gestione anomala delle aziende di Daniela Santanchè, dando avvio alle indagini e ai procedimenti giudiziari culminati poi nelle dimissioni della ministra. Adesso per lui si spalancano le porte di Fanpage già dai primi giorni di dicembre.