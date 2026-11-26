La scelta del Cda di Rcs MediaGroup dopo le voci sulla decisione dell'editore Urbano Cairo e le richieste di trasparenza da parte dei giornalisti di via Solferino. La redazione dopo un'assemblea straordinaria ha dichiarato lo stato di agitazione e ha consegnato un pacchetto di cinque giorni di sciopero al Cdr

È Stefano Barigelli il nome scelto per la direzione del Corriere della Sera. A designarlo, con un voto all’unanimità, è stato il consiglio di amministrazione di Rcs MediaGroup. Per vederlo al timone del quotidiano bisognerà però attendere il completamento dell’iter: come spiega una nota, il direttore designato si insedierà dopo che saranno state espletate le procedure previste.

Il cda ha poi riservato parole di apprezzamento a Luciano Fontana per il lavoro svolto in oltre 11 anni alla guida del giornale. Un periodo in cui, secondo il consiglio, ha impresso una «spinta significativa allo sviluppo digitale del Corriere e all’aumento degli abbonamenti. Il tutto tutelando l’autorevolezza, l’indipendenza e la qualità dell’informazione, anche in una fase segnata da cambiamenti profondi come quella attuale». ha espresso i propri migliori auguri a Barigelli, «il cui compito – conclude la nota – sarà di guidare il Corriere della Sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l’obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità».

Perché la redazione del Corriere è preoccupata

I 450 giornalisti del Corriere dovranno ora esprimersi sulla fiducia al nuovo direttore con voto segreto. Un voto dal valore meramente consultivo, a cui la redazione arriva con un livello importante di nervosismo. L’assemblea di redazione oggi 26 novembre ha dichiarato lo stato di agitazione e ha consegnato al Cdr, la rappresentanza sindacale interna, un pacchetto di cinque giorni di sciopero.

Prima dell’ufficialità, le indiscrezioni sull’avvicendamento avevano già messo in allarme via Solferino. I giornalisti e il Comitato di redazione, riuniti in assemblea straordinaria, avevano espresso forte preoccupazione. «La redazione è ferita anche dalle modalità, improvvise e irrituali», si legge nel comunicato, che le considera estranee allo stile e alla storia del giornale. Pur riconoscendo che la scelta del direttore spetta all’editore, il Cdr ha ricordato che il quotidiano è anche di chi lo legge e di chi lo firma. Da qui la richiesta che il futuro vertice garantisca qualità, autorevolezza e rispetto dei giornalisti. Principi ritenuti non negoziabili, sui quali secondo il sindacato interno la direzione Fontana ha costruito il passaggio dalla carta al digitale.

Cosa ha risposto Urbano Cairo alla redazione

Nella sua replica l’editore Urbano Cairo non ha sostanzialmente smentito le voci. Ha però assicurato che l’azienda condivide il richiamo alla qualità e all’autorevolezza della testata, riferimenti del lavoro quotidiano da dieci anni e destinati a restare tali. Quanto a un eventuale cambio di direzione, ha garantito che saranno rispettati i passaggi contrattuali.

Chi è Stefano Barigelli, nuovo direttore del Corriere della Sera

Barigelli compirà 67 anni a inizio dicembre. Laureato in storia del Risorgimento e con l’ambizione di fare lo sceneggiatore, ricorda Prima Comunicazione, ha iniziato a scrivere per Paese Sera, che lo ha assunto nel 1987. Due anni più tardi è passato al Messaggero, dove è rimasto per undici anni: nel 1995 il direttore Pietro Calabrese gli ha affidato la redazione sportiva e l’anno successivo è entrato nell’ufficio dei caporedattori centrali.

Nel 2000 il trasferimento a Milano per guidare lo sport del Corriere della Sera, seguito due anni dopo dalla nomina a vicedirettore vicario della Gazzetta dello Sport, di nuovo con Calabrese. Nel 2007 Barigelli è tornato al Messaggero con lo stesso incarico, occupandosi di sport, cronaca, tre edizioni regionali e cinque provinciali del Lazio. Nel 2013 è entrato nel gruppo Amodei come condirettore del Corriere dello Sport-Stadio. Il rientro in Rcs MediaGroup risale al 2018, da condirettore della Gazzetta, di cui ha assunto la direzione responsabile nel 2020, dopo le dimissioni di Andrea Monti.