Ospite di Un Giorno da Pecora, la conduttrice spiega perché ha rinunciato a intervistare il generale, non scioglie i dubbi sul suo futuro in Rai e rivela di aver detto sì alla conduzione di Chi l'ha visto?

«Quando i paletti sono troppi forse è meglio non farla proprio l’intervista». Francesca Fagnani spiega così perché Beppe Grillo non sarà tra gli ospiti della nuova edizione di Belve. Intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la giornalista ha raccontato a Giorgio Lauro e Nancy Brilli il dietro le quinte della mancata intervista al fondatore del Movimento 5 stelle: «Le condizioni per fare questa intervista secondo me non erano tanto accettabili».

Il no a Vannacci: «Non volevo essere strumentalizzata»

Tra gli ospiti di Belve non ci sarà nemmeno Roberto Vannacci. In questo caso, però, il motivo è un altro: «Quando il suo portavoce mi ha proposto Vannacci era in campagna elettorale e quindi non mi andava di essere strumentalizzata», ha raccontato la conduttrice. «Belve è un ritratto. Io non faccio promozione ai film o ai libri e non la faccio nemmeno ai politici».

L’addio alla Rai e le voci su Sanremo

Giorgio Lauro e Nancy Brilli hanno provato a strappare alla conduttrice qualche indiscrezione sul suo futuro in Rai. Fagnani non ha escluso che questa possa essere l’ultima edizione di Belve sulla tv pubblica: «Siamo qui, sto per andare in onda e lo faccio orgogliosamente dalla Rai». Quanto alla sua possibile presenza al prossimo Festival di Sanremo, «era solo uno scherzo di Carlo Conti». Fagnani ha invece confermato di aver dato in passato la sua disponibilità a prendere le redini di Chi l’ha visto?. Mai ricevuta, invece, una proposta per condurre Report, nonostante il suo nome fosse circolato più volte.

Fagnani compie 50 anni: «Me ne sento 37»

Domani, mercoledì 25 novembre, Fagnani compirà 50 anni. Li festeggerà in studio, registrando la seconda puntata di Belve. «Che impressione. Io però me ne sento 37», ha scherzato. E da tifosa romanista, tra uno scudetto della Roma e un’intervista a Giorgia Meloni, non ha avuto esitazioni: «Con tutto il rispetto, meglio lo scudetto. Ci mancherebbe che metta un interesse personale davanti a quello della comunità giallorossa…».