Annullata all’ultimo la puntata odierna delle 15:30: dietro il forfait ufficiale per motivi di salute spuntano le tensioni dietro le quinte. Ma la squadra autorale fa quadrato attorno al conduttore

Niente diretta oggi per Bellamà, il programma pomeridiano in palinsesto alle 15:30. Pierluigi Diaco avrebbe infatti comunicato all’azienda l’impossibilità di condurre la puntata odierna a causa di un’indisposizione, motivo per cui sta andando in onda una selezione del «meglio di» della trasmissione. L’assenza del conduttore, anticipata da Fanpage, ha trovato conferma in Viale Mazzini, sebbene da ambienti interni all’azienda filtrino retroscena differenti: lo stop sarebbe in realtà legato, secondo quanto riporta la testata, ad alcune intemperanze avute da Diaco al termine della puntata di ieri. Ma da viale Mazzini e dai suoi stretti collaboratori si sottolineano solo problemi di salute.

La situazione di Bellamà

La vicenda si inserisce in un clima già teso, mentre si attendono i risultati dell’audit interno avviato dalla Rai lo scorso 13 novembre. L’indagine era nata in seguito alle polemiche sull’intervista ad Alberto Ravagnani (concorrente di Ballando con le stelle) e alle successive rivelazioni di Selvaggia Lucarelli. Sul caso è intervenuta anche l’Agcom che, il 18 novembre, ha aperto un’istruttoria per verificare se la messa in onda abbia rispettato gli obblighi del Contratto di Servizio sulla tutela della dignità della persona. Dal canto suo, Diaco avrebbe già raccolto del materiale difensivo per respingere ogni addebito.

La redazione dalla parte di Diaco

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, gli autori e i collaboratori ai testi della trasmissione di Rai 2 hanno inviato oggi una lettera al conduttore — e, per conoscenza, al capostruttura Rai competente Daniele Cerioni — per rinnovargli ufficialmente la propria fiducia in vista del proseguimento del programma. Intanto, l’intero gruppo di lavoro è regolarmente operativo in redazione per preparare la puntata di giovedì, in attesa di capire se le condizioni di salute di Diaco miglioreranno consentendogli di tornare al timone della diretta.