Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista sui social: «Prima che lo veniate a sapere dai giornali, voglio dirvelo io». La misura era stata decisa dall'azienda il 5 ottobre scorso

Dieci giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento, disposto dalla Rai lo scorso 5 ottobre, scatterà il 23 novembre e costringerà Ranucci a saltare due puntate di Spotlight. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista in un video pubblicato sui social: «Prima che lo veniate a sapere dai giornali, voglio dirvelo io». L’ex conduttore di Report ha comunque assicurato che continuerà a sostenere la squadra anche dietro le quinte: «Non farò mancare il mio supporto». Poi l’appello ai follower: «Aiutate Spotlight nei prossimi due lunedì».

Perché era stato sospeso dalla Rai

Alla base della sospensione c’erano quattro contestazioni disciplinari mosse dall’azienda. Tra queste, una cinquantina di accessi di Laura Cianfoni, ex sindacalista della Cisl, all’interno della sede aziendale, i contenuti di una conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e l’inoltro di alcune e-mail aziendali a Valter Lavitola. A queste contestazioni, si aggiungerebbe anche quella relativa ai rapporti con alcuni colleghi. In particolare, a Ranucci sarebbe stato contestato di aver denigrato Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti che erano stati indicati, in una prima fase, come possibili successori alla guida di Report.

Dopo la decisione di Viale Mazzini, il giornalista aveva commentato sui social: «Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete». A seguito del provvedimento, la difesa aveva annunciato l’intenzione di presentare ricorso per contestare la misura. Oggi è arrivata la conferma della sospensione, che diventerà effettiva a partire dal 23 novembre.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Sigfrido Ranucci durante la manifestazione a sostegno di Report e del giornalismo d’inchiesta, Roma 9 ottobre 2026