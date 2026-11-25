L'annuncio della scomparsa arriva dal Guardian. Il musicista combatteva da anni contro un cancro alla prostata al quarto stadio

Il mondo del pop e del rock piange Andy Taylor: lo storico ex chitarrista dei Duran Duran è morto all’età di 65 anni. A darne notizia è il quotidiano britannico Guardian. Nel 2018 al musicista era stato diagnosticato un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio, una battaglia contro la malattia che Taylor aveva scelto di condividere pubblicamente soltanto nel 2022, proprio in occasione dell’ingresso della band britannica nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame.

L’allontanamento e il ritorno in una reunion

Entrato nei Duran Duran nei primi anni Ottanta, Andy Taylor è stato l’anima più rock della band britannica, bilanciando con i suoi riff incisivi l’impronta synth-pop e new wave del gruppo di Simon Le Bon e Nick Rhodes. Il suo stile ha contribuito in modo decisivo all’esplosione internazionale della formazione durante l’epoca d’oro di MTV, firmando alcune delle pagine più celebri del loro repertorio come Rio, Hungry Like the Wolf e The Reflex, prima di allontanarsi a metà decennio e tornare poi per una reunion nei primi anni Duemila fino al definitivo addio nel 2006.

Il progetto The Power Station

Parallelamente, nel 1985 Taylor aveva dato vita insieme al bassista John Taylor, al cantante Robert Palmer e al batterista Tony Thompson al gruppo The Power Station, un progetto dal suono più duro e funk-rock che ottenne un immediato successo globale grazie a brani come Some Like It Hot. Oltre all’attività solista — inaugurata nel 1987 con l’album Thunder — il chitarrista si è distinto anche come apprezzato produttore e turnista, collaborando tra gli altri con Rod Stewart (per il quale produsse la hit Forever Young) e suonando nel celebre singolo Addicted to Love di Robert Palmer.