Salmo sul palco del Teatro Ariston c'è salito solo una volta, era il 2023, serata duetti, accompagnando la compagna Shari, mentre nel 2020 rifiutò all'ultimo l'invito di Amadeus come super ospite

Se le voci di corridoio della discografia non fossero (giustamente) bastate, se le foto circolate sulle riviste che lo ritraevano a pranzo con De Martino non fossero considerate come un indizio abbastanza convincente, oggi arriva una conferma che se non è totale poco ci manca: Salmo sarà uno dei big del Festival di Sanremo. Il rapper ha dichiarato alla Nuova Sardegna: «Non nego che mi piacerebbe far parte di questa edizione». Attenzione ai dettagli: questa edizione. Infatti specifica: «più che di Sanremo in generale. Far parte di un progetto di un giovane che è nel suo momento più alto e ha deciso di portare una sua rivoluzione. Per un Sanremo di Carlo Conti non sarebbe stata la stessa cosa». Sarebbe potuto rimanere vago, ma un po’ l’indole e un po’ forse l’imbarazzo nel mantenere un segreto parente di quello di Pulcinella, evidentemente lo hanno spinto a lasciarsi andare.

Cosa ha detto su De Martino

Parrebbe essere scattato un vero colpo di fulmine tra il rapper di Olbia, vero nome Maurizio Pisciottu, 42 anni, e il ballerino e nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. «Mi è piaciuto che sia andato a trovare chi gli interessava per dirglielo di persona. Non l’ha fatto mai nessuno» ha detto, raccontando che «Quando abbiamo pranzato insieme mi ha portato un libro di fotografia. Stefano De Martino mi piace tanto. L’ho visto con il fuoco negli occhi» e concludendo «Vediamo. Sanremo quest’anno farà il botto». Tutte frasi abbastanza inequivocabili, facilmente intercettabili in mezzo al solito fumoso campionario di frasi presanremesi preconfezionate, tipo il grande classico: «La canzone deve essere quella giusta, deve rappresentarmi e avere una storia dietro. Però non andrei per voler vincere» che neanche Salmo ci nega. Come anche si può soprassedere, non considerare se non per un sorriso, il racconto secondo cui «De Martino mi ha detto: “Aspetto che mi mandi una bella canzone fino all’ultimo giorno utile”». De Martino per avere Salmo, oggetto proibito di Amadeus, rimanderebbe anche Sanremo ad agosto.

Tutti i no di Salmo a Sanremo

Salmo sul palco del Teatro Ariston c’è salito solo una volta, era il 2023, serata duetti, accompagnando la compagna Shari, oggi tra i concorrenti di Amici (primo caso assoluto di retrocessione dai big di Sanremo a un talent), per cantare un medley di Zucchero. D’altra parte quell’anno si trovava da quelle parti, infatti fu uno dei protagonisti dell’inutilissimo momento villaggio turistico sulla Costa Smeralda ancorata al largo della costa di Sanremo. Fu Amadeus a portarlo fin lì, oltre, quindi in gara, ci provò più volte ma non ci riuscì mai. Nel 2020 lo aveva quasi convinto a fare il super ospite, ma all’ultimo minuto il rapper rinunciò, rilasciando una dichiarazione a metà strada tra il ringraziamento per la stima e il marameo: «Vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo San Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro». Senza contare quel verso di Russel Crowe in cui Salmo, senza mezzi termini, dice: «Hai notato come tutto è cambiato più o meno / Se hai talento nel canto non ci andare a Sanremo».

Pochi giorni fa Salmo blastava Hit The Road su Sanremo

Pochi giorni fa il creator Hit The Road, che, sarà la giovine età, non deve avere a fuochissimo la situazione di Salmo, nonché le esigenze artistiche di un 42enne che ha già scritto il suo capitolo nella storia del rap italiano, in molti casi surclassando tutti, ma proprio tutti tutti, e già da tempo si è guadagnato uno status per cui può inseguire liberamente il proprio naturale istinto musicale senza badare alla volgarità dei numeri, lo ha provocato in un video: «Salmo, tu ci devi andare a Sanremo e ti devi far odiare. La sua narrativa non sta più funzionando. I numeri non sono più quelli di prima, il pubblico giovane non lo ascolta. Oggi Sanremo è una vetrina appetibile».

Il nesso tra l’arte e l’essere odiati ci sfugge, Hit The Road deve essere andato talmente fuori dai binari da aver provocato la reazione del rapper, che risponde: «Secondo il tuo discorso, dovrei andare a Sanremo e farmi odiare dagli italiani. Come se non mi odiassero abbastanza. Diciamoci la verità, il personaggio che mi sono creato in questi anni è abbastanza fastidioso. Quindi l’odio è anche giusto. Ci ho lavorato molto per sembrare antipatico. Quanto è importante per un 42enne come me fare musica che possa piacere ai ragazzini di 14 anni? Secondo il tuo discorso, io dovrei andare a Sanremo e cercare di riconquistarli. Perché? Per quale motivo? Penso che sia abbastanza inutile. Se dovessi piacere ai ragazzini in questo momento, vuol dire che ci sarebbe qualcosa di strano nella mia musica. Quindi no, non è proprio la mia intenzione. L’unica cosa che mi interessa in questo momento, come sempre, è la dimensione del live, i concerti dal vivo. Perché la musica live, a differenza degli streaming, ripaga del sacrificio. Ormai non siete stupidi, avete capito che la musica è gratis e avete capito che dagli streaming non ci guadagniamo molto. Non è mai stata una questione di soldi, però effettivamente il sacrificio deve essere ripagato. Non farò niente per conquistare i ragazzini. Non farò niente per accomodare i miei fan. Non mi va di essere sempre lo stesso artista, fare gli stessi dischi per stare in un porto sicuro ed essere apprezzato dai miei fan. Non è proprio il mio modo di lavorare, non è il mio modo per fare musica».

Perché Salmo dovrebbe andare a Sanremo e perché ci andrà

Siamo certi che De Martino apprezzi sinceramente la musica di Salmo, artista che, accettando l’invito in gara, forse lo ha convinto a sbilanciarsi sulla sua idea “punk” di Festival di Sanremo. Ma è anche vero che De Martino, se i rumors sulla ricerca dei suoi big sono autentiche (e fonti ci dicono che lo sono), ha un disperato bisogno di Salmo, di un nome che alzi la media dopo aver ricevuto una serie di intransigenti no dalle classiche popstar di richiamo, dalle esche per il pubblico Rai. I rumors di cui sopra parlano di una serie di big che avrebbero rimandato l’invito al mittente perché lo considerano un anno di transizione e non gli va di giocarsi tutto ciò che un artista si gioca partecipando a Sanremo (tanto) andando alla cieca. Preferiscono saltare il giro di prova ed eventualmente concedersi l’anno prossimo.

Amadeus e Conti sono due nomi di punta, De Martino lo sarà certamente, ha talento e carisma per diventarlo, ma non è la prima volta che Sanremo fagocita in un attimo le aspirazioni di conduttori; perfino nomi come Simona Ventura e Giorgio Panariello, giusto per non andare troppo indietro nel tempo, non ricorderanno l’esperienza con una risata. E forse è questo, paradossalmente, che ha convinto Salmo, l’idea di non andare a occupare la casella dei rapper brutti, sporchi e cattivi per poi attavolarsi un quarto d’ora dopo con Orietta Berti, secondo lo schema casting televisivo evidentemente messo in atto da Amadeus e poi copia/incollato da Conti. Salmo sbarcherà in riviera da artista autentico in un contesto in cui, questa è la promessa, vedremo se sarà rispettata, la musica vera, quella dei club, dei festival, sarà messa al centro quanto più possibile una cariatide di azienda come la Rai lo permetterà; ma, soprattutto, ci andrà (probabilmente, l’annuncio dei big riserva sempre diverse sorprese) da star dell’evento. Un discorso che riduce al nulla la domanda su quanto serva o meno a uno come Salmo il Festival di Sanremo, perché si tratta di un artista indomito e visionario che va oltre l’etichetta di rapper, basta ascoltare il suo ultimo disco di inediti, Ranch, in cui l’esigenza di aumentare la percentuale di cantato, proprio come forma espressiva, è palpabile, come quella di spostare il focus della sua narrativa su tematiche più adulte. Basterebbe sapere, a proposito di punk, che Salmo si è formato portando il rap nella scena hardcore punk.

Salmo poi, giusto per ricordare, è stato il primo rapper italiano ad esibirsi in uno stadio, certificando una superiorità schiacciante per quanto riguarda la presenza scenica, la prestazione live, in cui non è secondo a nessuno, in nessun genere. Salmo ha girato videoclip e serie tv, dimostrando un intuito favoloso, una cosa che lo ha appassionato a tal punto da fargli dichiarare all’Ansa: «Credo davvero che il mio futuro sia lavorare nel cinema. Non voglio fare il rapper fino a cinquant’anni con il cappellino girato». Ecco, questa è la soluzione all’enigma, ecco perché va a Sanremo. E perché altroché se fa bene ad andarci: era semplicemente l’ora. Per Salmo. E anche per Sanremo.