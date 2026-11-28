Secondo la Corte d'Appello di Firenze, le battute sulle dimensioni dei genitali della statua non rientrano nel diritto di satira e ledono l'identità collettiva. I giudici hanno disposto la rimozione delle scene incriminate e un risarcimento anche per l'utilizzo non autorizzato dell'immagine del capolavoro rinascimentale

Una battuta sulle dimensioni del pene del David di Michelangelo è costata a Netflix e a due società di produzione cinematografica una condanna per danni non patrimoniali da 100mila euro, che si aggiungono ai 320mila per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine della statua. Ma a farne le spese sono anche gli spettatori italiani: dal 14 ottobre 6 Underground, il film d’azione del 2019 diretto da Michael Bay e interpretato da Ryan Reynolds, non è più disponibile sulla piattaforma streaming in Italia, come racconta Andrea Minuz sul Foglio. All’origine della vicenda c’è una sentenza della Corte d’Appello di Firenze pubblicata l’8 ottobre 2026 e diffusa anche dalla rivista giuridica MediaLaws. Secondo i giudici, le battute dei protagonisti del film, con la loro allusione alla «scarsa mascolinità della figura rappresentata», offendono i valori che il capolavoro di Michelangelo incarna.

La richiesta del museo: 400mila euro per le riprese

La vicenda risale al 3 luglio 2018, quando la società Panorama Films, anche per conto di Eagle Pictures, aveva chiesto alla Galleria dell’Accademia di Firenze il permesso di girare alcune scene del film nella Tribuna che ospita il David. Il 5 settembre dello stesso anno era arrivata la risposta del museo: per effettuare le riprese chiedevano di versare 400mila euro e di sottoscrivere una polizza assicurativa da cinque milioni. Panorama Films e Eagle Pictures non accettano, ma quando il film esce, nel dicembre del 2019, il David compare comunque, grazie alla tecnologia: l’immagine della statua è stata aggiunta digitalmente durante la post-produzione, senza l’autorizzazione del museo.

La battuta sulle dimensioni del pene del David

La sequenza contestata, secondo quanto ricostruito da MediaLaws, dura appena 25 secondi e compare poco prima del diciassettesimo minuto del film. Nel corso di un rocambolesco inseguimento in auto per le strade di Firenze, i protagonisti si ritrovano davanti al David, rischiando di travolgerlo. Uno di loro chiede se sia la statua famosa per le ridotte dimensioni del pene. L’altro conferma. Segue una seconda battuta, in cui uno dei personaggi propone un confronto con le dimensioni dei genitali della statua. L’auto riparte, mentre una delle passeggere continua a osservare il David dal finestrino.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici analizzano nel dettaglio non soltanto i dialoghi, ma anche le scelte del regista: la statua viene inquadrata dal basso verso l’alto, inducendo lo spettatore «a concentrare lo sguardo sui genitali del bene artistico». Anche lo sguardo della passeggera dal finestrino, secondo la Corte, contribuisce a rafforzare il messaggio, che i giudici definiscono così: «Il messaggio trasmesso dal film sull’opera di Michelangelo si concentra sulla denigrazione dei caratteri fisici dell’opera, essenzialmente i genitali, ritenuti sproporzionati rispetto alle normali dimensioni umane, con conseguente allusione alla scarsa mascolinità della figura rappresentata».

La causa del ministero della Cultura: chiesti 4,4 milioni di euro

Nel 2022 il ministero della Cultura aveva portato in tribunale Netflix Services Italy, Eagle Pictures e Panorama Films, chiedendo un risarcimento complessivo di 4,4 milioni di euro: 400mila per il mancato pagamento dei diritti di riproduzione dell’immagine del David e altri 4 milioni per il danno provocato dalla rappresentazione denigratoria della statua. Nel gennaio del 2024 il Tribunale di Firenze aveva dato ragione al ministero, condannando le tre società a versare un milione e 20mila euro e disponendo l’oscuramento del film. Le società hanno fatto ricorso in appello, contestando sia l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per una riproduzione digitale dell’opera sia il carattere offensivo della scena e invocando il diritto di satira.

Perché bisogna pagare per riprodurre il David

Uno dei nodi della controversia riguarda la possibilità di utilizzare liberamente l’immagine di un’opera d’arte non più protetta dal diritto d’autore. Michelangelo è morto nel 1564, ma gli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali italiano prevedono un regime di autorizzazioni e corrispettivi per la riproduzione a fini commerciali dei beni culturali affidati in custodia alle istituzioni pubbliche. Secondo la Corte d’Appello di Firenze, questa tutela vale anche quando l’opera viene riprodotta digitalmente, senza alcun contatto con l’originale. Non aver mai effettuato le riprese all’interno della Galleria dell’Accademia, dunque, non esonera la produzione cinematografica dal pagamento per l’utilizzo dell’immagine della statua.

Perché secondo i giudici la battuta sul pene del David non è satira

Ma è soprattutto sull’altro aspetto della controversia, quello relativo alle battute sulle dimensioni dei genitali del David, che si sono soffermati i giudici. Nelle 45 pagine della sentenza, la Corte d’Appello entra nel merito del significato artistico dell’opera: il David di Michelangelo, spiegano i giudici, è la «raffigurazione della dignità e della potenza morale dell’uomo». Le dimensioni della testa rappresentano la ragione umana, mentre l’intensità dello sguardo testimonia il conflitto interiore di chi è chiamato a difendere il proprio popolo, pur sapendo di dover uccidere un’altra persona.

Sono questi i valori che, secondo la Corte, vengono offesi dalle battute dei protagonisti del film. E il fatto che si tratti di un’opera cinematografica di finzione non è sufficiente a escludere la responsabilità delle società coinvolte. Per i giudici, infatti, nelle battute e nelle inquadrature scelte dal regista non c’è «alcun dissenso ragionato rispetto agli ideali che il David simboleggia». L’ironia sulle dimensioni dei genitali della statua avrebbe dunque una finalità esclusivamente denigratoria, e non satirica.

Il danno all’identità collettiva degli italiani

La sentenza riconosce due distinti danni provocati dall’utilizzo dell’immagine del David: quello economico, derivante dal mancato pagamento del corrispettivo richiesto dal museo, e quello legato alla lesione dell’identità collettiva rappresentata dall’opera. Secondo la Corte, infatti, la tutela del patrimonio culturale non riguarda soltanto la conservazione materiale dei capolavori, ma anche la salvaguardia dei valori in cui si riconosce la comunità. E lo Stato, attraverso il ministero della Cultura, può chiedere un risarcimento quando questi valori vengono lesi.

La condanna da 420 mila euro e la rimozione delle scene

La Corte d’Appello ha comunque ridimensionato la condanna di primo grado: le tre società dovranno versare complessivamente 420mila euro: 320mila per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine del David e 100mila (anziché 700mila) per il danno non patrimoniale. Dagli iniziali 400mila euro richiesti dalla Galleria dell’Accademia sono stati sottratti 80mila euro, relativi alle riprese che il museo non ha mai dovuto ospitare.

A differenza del Tribunale, però, la Corte d’Appello non ha ordinato l’oscuramento dell’intero film, ritenendo sufficiente la rimozione delle sequenze in cui compare il David.

Foto: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI