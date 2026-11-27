Dal 30 novembre su Prime Video la serie di Francesco Lettieri, prodotta da Groenlandia. Nessun controllo della protagonista sul girato: dal passato di droga e arresti ai cachet da 5mila euro l'ora, fino al rapporto difficile con i figli

Si intitola Svergognata e debutterà il 30 novembre su Prime Video (e non su Netflix come si era vociferato inizialmente) la docuserie in tre puntate su Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana da oltre un milione di follower diventata negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno social. Amato, odiato, sicuramente divisivo. Nel gennaio 2025, dopo la pubblicazione di alcuni suoi video a Roccaraso, la località sciistica era stata invasa da 10mila follower accorsi al suo seguito. Da allora le polemiche si sono susseguite una dopo l’altra. La più recente risale ad agosto 2026, quando De Crescenzo era tornata da Sharm el-Sheikh, sede del suo “business”, con un cucciolo di scimmia, presto diventato protagonista di video in cui compariva con cuffietta rosa, pannolino e biberon.

Svergognata: Rita De Crescenzo si racconta tra passato, presente e futuro

Adesso la tiktoker racconta la sua storia nel documentario, già oggetto di polemiche, girato dal napoletano Francesco Lettieri, già regista del documentario sul cantante Liberato, e prodotto da Groenlandia. Dalle strade di Napoli alla notorietà nazionale, la docuserie esplora il percorso di Rita De Crescenzo. C’è il presente di una celebrità digitale che si divide tra il business a Sharm el-Sheikh e le ospitate ai matrimoni, per le quali riceve un cachet tra i 3.500 e i 5.000 euro all’ora, secondo il suo manager. E c’è un passato complesso con cui fare i conti ogni giorno. A 13 anni era già incinta, a 17 dipendente da cocaina e crack, a 37 è stata arrestata per spaccio, anche se ha sempre contestato le accuse. All’orizzonte c’è un sogno ancora da realizzare, quello di diventare attrice e conquistare un ruolo sul grande schermo. De Crescenzo non ha esercitato alcun controllo sul materiale girato: «Nessun final cut», garantisce Lettieri.

Il rapporto con i figli e la voglia di riscatto

Centrale anche il rapporto con i figli. Raimondo, che è cresciuto con i nonni materni. Rosario, che alla domanda «C’è un ricordo felice con tua mamma?», risponde con un secco «No». Infine c’è Francesco, 19 anni, che nel documentario compare solo in foto: è detenuto nel carcere minorile di Airola con l’accusa di aver sparato a un rivale dei Quartieri Spagnoli. Per Rita De Crescenzo, però, questo è il momento del riscatto. La docuserie si apre con una sua frase: «Ognuno di noi possono sbagliare nella vita». «Non mi importa di tutto quello che verrà dopo. L’importante è che sono una donna cambiata», dice nel trailer di Svergognata, un minuto di girato in cui si alternano testimonianze di suoi sostenitori e detrattori. C’è chi dice «È unica» e chi «È un mostro tanto quanto uno specchio».

«Il documentario serve a dire qualcosa del tempo che stiamo vivendo»

«Mi sono chiesto perché fare una serie su di lei», ha spiegato il regista. «Aveva senso non solo per raccontare la storia potentissima di Rita, ma anche per dire qualcosa del tempo che stiamo vivendo». Il documentario si presenta come «la docuserie più discussa dell’anno», e Rita promette: «Mi sto mostrando al 100 per cento senza avere nessun controllo». Secondo il regista, «l’unico momento di tensione con Rita è stato quando ha saputo che avremmo intervistato anche Francesco Emilio Borrelli», il deputato che ha presentato contro la tiktoker diverse denunce ed esposti, poi sfociati in procedimenti giudiziari e scontri mediatici. «Alla fine però era contenta, perché lui l’ha definita “ignorante”, ma anche “molto intelligente”», ha concluso Lettieri.