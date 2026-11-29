L'edificio è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco, all'interno non ci sarebbero pregiudicati

Notte di paura nella periferia est della Capitale, dove una bomba carta è stata fatta esplodere intorno all’una di questa mattina davanti all’ingresso di una palazzina popolare dell’Ater al civico 12 di via Cerignola, nel quartiere Quarticciolo. La deflagrazione ha scardinato il portone e sventrato l’androne dello stabile, senza fortunatamente provocare feriti.

I soccorsi e i rilievi: stabile agibile, indaga la Squadra Mobile

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco — che al termine delle verifiche strutturali hanno dichiarato l’edificio agibile — insieme agli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. L’episodio porta a 38 il bilancio degli ordigni esplosi a Roma dall’inizio dell’anno davanti a palazzi, androni ed esercizi commerciali di diversi quadranti periferici.

Il fascicolo, riporta Repubblica, passerà ora all’esame del pool di magistrati della Procura di Roma dedicato al fenomeno degli ordigni, che coordina le attività investigative dei carabinieri del comando provinciale e della Squadra Mobile, diretta da Gianfranco Minissale.

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La pista dello spaccio nel quartiere

Al momento non risultano residenti pregiudicati all’interno dello stabile colpito, elemento che rende ancora da decifrare il movente e l’eventuale destinatario del messaggio intimidatorio. Tuttavia, gli investigatori della Squadra Mobile non escludono alcuna pista, compresa quella legata agli equilibri criminali del traffico di stupefacenti: il Quarticciolo resta infatti una delle principali piazze di spaccio di crack e cocaina della Capitale, con un giro d’affari stimato dagli inquirenti tra i 24 e i 25 mila euro al giorno.