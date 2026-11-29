Le immagini in rete sono diventate virali. Dopo che la terra ha tremato alle 9.30 locali sono seguite decine di repliche di assestamento

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la costa meridionale della California, con epicentro al largo di Manhattan Beach, facendo tremare l’intera area metropolitana di Los Angeles. Il sisma — avvenuto alle 9:30 ora locale e seguito da decine di repliche di assestamento — non ha fortunatamente provocato vittime né danni strutturali rilevanti.

Paura all’aeroporto di Los Angeles: manovra d’emergenza in pista

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche all’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), dove si sono registrati alcuni vetri infranti e il distacco di pannelli del controsoffitto in un terminal. Proprio nei secondi della scossa, un volo di linea della Delta Air Lines in fase di avvicinamento ha dovuto interrompere la manovra di atterraggio e riprendere quota su indicazione della torre di controllo, come documentato da alcuni video diffusi sui social network. Dopo i controlli di sicurezza sulle piste, la circolazione aerea è ripresa regolarmente.

Il bilancio dei vigili del fuoco e le parole della sindaca Karen Bass

Nel bollettino diramato intorno alle 12:30 ora locale (le 20:30 Gmt), il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles (LAFD) ha confermato che le verifiche condotte su tutto il territorio cittadino hanno escluso feriti o danni significativi alle infrastrutture critiche, dichiarando conclusa la procedura di emergenza sismica e revocando l’allerta. In precedenza le autorità avevano invitato i residenti a tenersi pronti a eventuali scosse di assestamento e a mettersi al riparo in caso di nuove repliche.

A rassicurare la popolazione è intervenuta anche la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ai microfoni di Fox News: «In sostanza, nella città di Los Angeles tutto funziona normalmente. Vogliamo che le persone continuino la loro vita come di consueto», ha dichiarato la prima cittadina, aggiungendo però un monito alla prudenza: «Tuttavia, ogni volta che si verifica un terremoto, è un campanello d’allarme che deve spingerci ad assicurarci di essere preparati».