Europee 2019, «Vi aspettiamo alle urne»: la campagna di Taffo per le elezioni

La foto è la stessa postata il 3 marzo 2018. Allora con l’esortazione: «Italiani, vi aspettiamo alle urne… il più tardi possibile». Era il giorno prima delle elezioni politiche del 4 marzo, quelle che hanno dato vita (non senza successive tribolazioni) all’attuale governo gialloverde Lega-M5S.

Oggi, sabato 25 maggio, Taffo – l’agenzia funebre più irriverente d’Italia (e probabilmente non solo) – torna a ricordare l’appuntamento elettorale di domani (urne aperte dalle 7 alle 22 per le elezioni europee 2019), questa volta al motto di «#Taffo per l’Europa».

L’impegno “politico” di Taffo non delude in occasione degli appuntamenti elettorali più importanti. A maggio scorso, durante la lunga gestazione del governo Conte, infatti – nato poi il primo giugno 2018 – l’agenzia funebre non si era lasciata sfuggire l’invito alle urne per eventuali elezioni anticipate.

Un’urna compare nelle campagne pubblicitarie di Taffo – concepite da Riccardo Pirrone, 36 anni, laureato in Scienze della Comunicazione – anche ad aprile, quando è scoppiato lo scandalo intorno alle risposte “peculiari” date on line dal social media manager di Inps per la famiglia.

Il post di Taffo su Facebook

E sempre di Taffo era stata la più corrosiva delle critiche al convegno degli ultratradizionalisti di Verona. «Candidatevi! Secondo me li ridurreste tutti in cenere. VotaTaffo!», commenta oggi un’utente su Facebook.