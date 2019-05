I tre giorni del navigator: il 18, 19 e 20 giugno a Roma la selezione nazionale

Sono state comunicate le date ufficiali per le prove nazionali per diventare navigator. Dopo la chiusura delle candidature dello scorso 8 maggio, si passa ora alla seconda fase delle selezioni nazionali. Si terranno alla Fiera di Roma, il 18, 19 e 20 giungo 2019.

Ad annunciarlo è Mimmo Parisi, presidente dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), che annuncia che il concorso rispetterà a pieno «le procedure e le norme», al fine di «rinforzare, insieme alle assunzioni da parte delle Regioni, i Centri per l’impiego e implementare le politiche attive per il lavoro».

I requisiti per accedere alla selezione per navigator

Nella nota dell’Anpal vengono chiarite le regole per il corretto svolgimento della prova e i documenti necessari per accedere. Gli aspiranti navigator dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento e con la copia firmata della domanda di partecipazione alla selezione.

Durante la prova di selezione i candidati non potranno comunicare tra loro, né potranno portar con sé strumenti elettronici o supporti cartacei per la scrittura. Essenziale la puntualità: i candidati che non si presenteranno in tempo alla convocazione e saranno automaticamente esclusi dalla dalla prova.

Spazio anche ai candidati con disabilità, previa richiesta per via telematica di possibilità di ricorrere a supporti e strumenti compensativi per svolgere al meglio la prova. Sarà infatti possibile richiedere questi supporti entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla prova selettiva.

Sullo stesso tema