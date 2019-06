Navigator, ecco chi sono i 5960 idonei del concorso per meno di 3mila posti

Ci siamo: i navigator hanno finalmente carne e ossa, nomi e cognomi. Anpal Servizi ha pubblicato gli elenchi dei vincitori della selezione per diventare uno dei 2.980 tutor del lavoro che supporteranno i centri per l’impiego nel funzionamento del Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono state rese disponibili online a quattro giorni dalle prove tenute presso la Fiera di Roma, nei giorni 18-19-20 giugno.



Gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei sono suddivisi per Regione e Provincia di riferimento. A superare la prova sono stati i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60/100 ai test attitudinali.

Risultano vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità, è stato preferito il candidato con il miglior voto di laurea; in caso di ulteriore parità, è stato scelto il candidato più giovane.

ANSA | I candidati per il maxi-concorso per diventare navigator o ‘tutor’ del reddito di cittadinanza arrivamo alla fiera di Roma 18 giugno 2019.

Tutti i presenti nelle liste dei vincitori verranno contattati nei prossimi giorni tramite posta elettronica. I candidati idonei, ovvero coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura. Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

