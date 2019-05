«Mio capitano, morirei per le tue idee», l’omaggio a Salvini in Campania – Il video

Il vicepremier leghista è in tour in Campania per la campagna elettorale dei ballottaggi delle amministrative del 9 giugno

Inusuale e folkloristico omaggio per Matteo Salvini in visita ad Aversa, in provincia di Caserta, per il proseguo della campagna elettorale in vista dei ballottaggi delle elezioni amministrative previsti per il 9 giugno. Durante il comizio in sostegno di Gianluca Golia, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, il vicepremier della Lega ha ricevuto un ritratto da un artista locale.

Il dono è stato consegnato dall’artista stesso che ha dedicato al ministro dell’Interno anche una lettera di gratitudine e di omaggio: «Mio caro ministro Matteo Salvini e mio capitano, è un tuo soldato che ti scrive. Darei la vita per le tue idee, che sono anche le mie».

«Mi sono permesso di studiare il tuo volto per omaggiarti con questo dipinto per le tue continue vittorie sia a livello nazionale che europeo. Finalmente sono appagato e orgogliosamente rappresentato al Governo da un vero uomo», recita la lettera.

«Non smettere mai di farci sognare – continua l’artista – Hai risvegliato in noi quella speranza che ci sta aiutando a vivere in questo momento difficile e drammatico per il nostro Paese. Grazie di tutto per quello che ci stai regalando. Io sono Ottaviano Lattarulo, ma in arte mi chiamo Aurelio Gomes».

Salvini, sorpreso dal gesto, nel ringraziare per l’omaggio ricevuto, ha annunciato che avrebbe appeso il quadro in ufficio. E a chi, tra il pubblico in piazza, faceva notare la presenza delle stelle sullo sfondo del ritratto, ha risposto ironicamente: «No, le stelle sono più di cinque, sono una dozzina».

