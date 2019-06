L’avvertimento della Commissione europea è arrivato: «Il criterio del debito non viene osservato ed è quindi giustificata la procedura per debito eccessivo», ha detto il commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici, ma nulla di definitivo accadrà oggi. La parola passa ai singoli Stati: «Non la stiamo aprendo oggi, prima gli Stati membri devono esprimere la loro posizione sulla nostra conclusione. La mia porta rimane aperta».

La @EU_Commission ha concluso che l’Italia non rispetta il criterio del debito e che una procedura per deficit eccessivo è giustificata. Ora tocca agli stati membri esprimersi. Ovviamente saremo sempre disposti a tenere in considerazione nuovi dati. La mia porta rimane aperta. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) June 5, 2019

Nel frattempo, ha assicurato il commissario, «siamo sempre pronti

a scambiare nuove cifre, informazioni fattuali con il governo

italiano. Ma sta al governo italiano dimostrare che si può evitare la procedura».

Conti pubblici, Moscovici: "Aspettiamo risposta da Italia, porta rimane aperta"

Moscovici ha anche risposto con le parole della canzone di Edith Piaf, “Je ne regrette rien” (“non mi pento di nulla”) a un giornalista olandese che chiedeva se riconoscesse come un errore aver fermato la procedura per l’Italia lo scorso dicembre, dopo che a novembre la Commissione aveva concluso, come oggi, che sarebbe stata «giustificata».

«L’Italia deve riconsiderare la sua traiettoria di bilancio e metterla chiaramente su un percorso di discesa, perché quello attuale ha creato danni all’Italia: la crescita va giù, gli interessi sul debito salgono e c’è un impatto negativo sugli investimenti» ha poi aggiunto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.

Ue, Conte: "Farò di tutto per evitare procedura d'infrazione"

Da Hanoi, in Vietnam, ha risposto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Farò di tutto per evitarla. Il governo ha dimostrato una nuova sensibilità. C’è la determinazione a dare contributo critico, a voler modificare regole esistenti, studiate in contesti diversi da quelli attuali».

«Entrate 2019 maggiori rispetto a stime, ci sono margini» è il commento del premier Conte, oggi in missione ad Hanoi, in merito alla risposta dell'Ue all'Italia

Il premier Conte ostenta ottimismo, parlando di entrate superiori alle stime e sottolinea: «Farò ogni sforzo per scongiurare una procedura di infrazione che ovviamente non fa bene al Paese». Tira dritto invece Matteo Salvini, che al richiamo della Commissione ha risposto da un comizio ad Ascoli Piceno: «Il dibattito sui giornali in questi giorni è incredibile: “Ma l’Europa vi manda la lettera, l’Europa richiama, l’Europa vigila…”. Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri. Non abbiamo bisogno dei soldi degli spagnoli, dei tedeschi e dei francesi. Noi vogliamo andare in Europa a chiedere la dignità e il diritto al lavoro per gli italiani, usare per gli italiani i soldi degli italiani. Non abbiamo bisogno di altri che ci paghino il debito. Ma se gli italiani non lavorano il debito cresce».

Noi siamo persone serie, l’Italia è un paese serio, che rispetta la parola data. Quindi andremo in Europa e ci metteremo… Posted by Luigi Di Maio on Wednesday, June 5, 2019

A tenere la linea dura con la Commissione arriva anche l’intervento di Luigi Di Maio, che sui social ribadisce la posizione dell’esecutivo, in difesa dei due capisaldi del Contratto di governo, cioè Quota 100 e Reddito di cittadinanza: «Lasciatemi dire che come sento parlare di doveri – ha scritto il leader del M5s – mi piacerebbe sentir parlare anche di diritti. Diritti degli italiani e delle loro famiglie! Non chiedo tanto: diritti! Che tradotto significa la possibilità di aiutare le famiglie, le imprese, le scuole, la nostra sanità.

Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. E con “tutti”, intendo anche Bruxelles! Per ultimo due cose: Quota 100 non si tocca e, sia chiaro, le pensioni degli italiani non si toccano!».

Nel mirino i provvedimenti simbolo del governo Lega-M5s

Il debito. Secondo Bruxelles «è il secondo dell’Unione con un peso pari a 38mila e 400 euro per abitante più un costo annuo di circa 1000 euro a persona per finanziarlo».

Lo spread. «Da metà 2018 è aumentato di 100 punti in sei mesi, con un costo di 2,2 miliardi per i cittadini». Una situazione che «impedisce all’Italia di stabilizzare l’economia in caso di crisi finanziarie e pesa sugli standard di vita delle future generazioni». Il Paese, dunque, si espone «a shock di fiducia sui mercati con un impatto negativo su economia reale e crescita».

Il reddito di cittadinanza. Non avrebbe avuto effetti positivi sul Pil: «Non ha prodotto dei benefici per la ricchezza nazionale e la crescita economica dell’Italia».

Quota 100. Per l’Ue «cancella in parte gli effetti positivi delle riforme delle pensioni e indebolisce la sostenibilità del bilancio italiano nel lungo termine». E ancora: «Fa risalire la spesa pensionistica, togliendo risorse a investimenti e istruzione, danneggia la forza lavoro e la crescita potenziale».

I numeri

L’Italia nel 2018-2019 ha sforato le regole sul deficit di 11 miliardi. Il debito è in salita: si passa dal 132,2% del Pil nel 2018 al 135,2% nel 2020. L’Italia è fuori da tutti i parametri Ue nei tre anni coperti dal rapporto, quindi dal 2018 al 2020.

Gli scenari futuri

Sono attese le mosse del governo Conte per trattare con l’Ue. La procedura d’infrazione viene aperta formalmente dall’Ecofin, l’assemblea di tutti i ministri dell’Economia degli Stati membri, che si riunirà il 14 giugno. Uno degli strumenti a disposizione del governo italiano potrebbe essere quello di proporre una manovra bis di 3-4 miliardi.

