Sparatoria a Napoli, Noemi sta per lasciare l’ospedale

I genitori della bambina hanno chiesto di poterla riportare a casa per farla tornare alla normalità

Noemi, la bambina di 4 anni ferita a un polmone durante una sparatoria in Piazza Nazionale a Napoli lo scorso 3 maggio, sta per lasciare l’ospedale Santobono, dopo un lungo periodo di degenza.

«Sta meglio. Le piacerebbe cantare Soldi con Mahmood»

Angelo Pisani, avvocato dei genitori della bambina, ha dichiarato che «ora la bimba sta molto meglio. Porta il busto, ma cammina». «I familiari – continua l’avvocato – hanno chiesto la dimissione per riportarla pian piano alla normalità della sua casa, della sua stanzetta, dei giochi con la sorella e i cuginetti».

Pisani racconta di esser andato a trovare la piccola Noemi «un paio di giorni fa» e di aver trovato la bambina a canticchiare Soldi di Mahmood. «Mi ha detto – continua l’avvocato – che le piacerebbe molto cantarla con Mahmood e sarebbe molto felice se lui l’andasse a trovare».

Le cure continueranno a domicilio, assicura l’Asl

La bambina verrà seguita a domicilio dagli specialisti messi a disposizione dall’Asl di Napoli. «Prenderemo in carico Noemi in continuità assistenziale a domicilio dal giorno in cui sarà dimessa», spiega il commissario straordinario dell’azienda sanitaria napoletana Ciro Verdoliva.

«Abbiamo già programmato il percorso con il Santobono. Non appena Noemi sarà dimissibile – spiega il responsabile – faremo scattare il protocollo e seguiremo il piano terapeutico di riabilitazione che i medici del Santobono ci forniranno».

