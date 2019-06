La Uil attacca la Digos: «Ci hanno tolto uno striscione ironico su Salvini e Di Maio»

Michelangelo Librandi, segretario di Uil Fpl ha spiegato: «Era solo ironico. Non mi sembra che ci sia nulla di offensivo»

La dinamica non è ancora chiara. E per adesso è stata raccontata da una sola fonte. Oggi, 8 giugno, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una manifestazione sindacale per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano di assunzioni nella pubblica amministrazione. Prima della partenza del corteo si sarebbe replicata una dinamica abbastanza tipica di questi mesi.

Alcuni agenti della Digos avrebbero impedito di esporre uno striscione a dei manifestanti della Uil. A dare la notizia è Michelangelo Librandi, uno dei dirigenti del sindacato: «Volevamo mettere lo striscione al Pincio questa mattina, ma ci hanno bloccato perché troppo grande. Abbiamo poi provato a metterlo per strada ma è intervenuta la Digos, dicendo che visto che questo striscione era contro i due vicepremier non poteva essere aperto».

Le foto dello striscione, di dimensioni notevoli, stanno cominciando a circolare sui social. Sul telo è stampata una vignetta che vede i due vicepremier disegnati uno di spalle all’altro. Luigi Di Maio spiega al collega: «Matte’, dicono che mettese contro il sindacato porta male!!». Matteo Salvini risponde: «Sì Gigino, lo so, infatti me sto a porta’ avanti col lavoro!!». Nel mentre il vicepremier leghista si scatta una foto con una felpa targata Uil.

Roma, bloccato striscione contro Salvini e Di Maio : Vietata dalla Digos la vignetta della Uil Fpl perché ritraeva i due vicepremier https://t.co/SUgiJVBkiw pic.twitter.com/jRhOHL31Yl — Fisco24 (@fisco24_info) June 8, 2019

Entrambi parlano con un’improbabile inflessione romana. Certo, gli anni di politica nella Capitale si fanno sentire, ma Salvini è milanese mentre Di Maio è nato ad Avellino. Note dialettali a parte, la Uil ha protestato perchè non sembra esserci alcuna ragione per vietare l’esposizione dello striscione. Sempre Librandi ha spiegato: «Era una striscione solo ironico. Non mi sembra che ci sia nulla di offensivo. Nello striscione abbiamo ripreso una frase che dice spesso Barbagallo: ‘mettersi contro il sindacato porta sfortuna’».

