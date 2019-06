Dopo le batoste elettorali Di Maio usa la «graticola»: cos’è e come funziona

Sottosegretari e ministri saranno convocati in “audizione” di fronte allo stato maggiore del M5S: in bilico Toninelli e Grillo

È una via di mezzo tra uno stress test, un’audizione e un esame di maturità, con tanto di interrogazione, dibattito e voto finale. Dopo le batoste elettorali alle europee e alle amministrative, Luigi Di Maio chiama la riorganizzazione. E la «graticola» sarà uno dei passaggi di questa fase.

Ministri e sottosegretari saranno convocati dal direttivo del Movimento, dai capigruppo e dai presidenti delle commissioni parlamentari ed esporranno il loro operato di un anno di Governo.

L’idea l’ha lanciata e annunciata il capo politico del Movimento 5 Stelle, come ricostruisce AdnKronos: Di Maio ha inviato un messaggio spiegando che il «momento di riflessione» avviene per Commissioni, riunendo insieme deputati e senatori del M5s.

Come funziona la graticola

La graticola è cominciata ieri, 10 giugno, e dovrebbe andare avanti per tutta la settimana. A esordire sono stati i due sottosegretari ai Rapporti con il Parlamento, Simone Valente e Vincenzo Santangelo, insieme al sottosegretario agli Interni, il medico Luigi Gaetti.

Una prassi, ricostruisce il Corriere della Sera, del Movimento 5 Stelle per analizzare eletti e candidati con test e domande. Lo spiega Di Maio nella mail. «Il confronto avrà la durata di 40 minuti e sarà così articolato: nei primi venti minuti il sottosegretario interessato svolgerà un intervento illustrativo dell’operato svolto durante il suo mandato, che sarà registrato per la creazione di un archivio. Seguirà un dibattito di circa 20 minuti».

Poi ogni parlamentare «lascerà per ogni sottosegretario una valutazione anonima non vincolante, che quindi verrà valutata con il massimo della riservatezza dai direttivi dei gruppi e da me come capo politico». Dopo i sottosegretari, sarà la volta dei ministri: i nomi su cui resta più alta l’attenzione sono quelli di Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e di Giulia Grillo, ministra della Salute.

Ministeri in bilico

Dalla graticola dipenderanno anche i destini dei grillini al Governo? Il sospetto è che la graticola non sarà soltanto un momento per ritrovarsi e fare il punto dopo un anno di Governo, ma uno strumento per sostituire chi non è più gradito.

Un regolamento di conti, con alcuni nomi dati in bilico: quello del viceministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, e quello del sottosegretario alla Giustizia, il 31enne Vittorio Ferraresi. Sul tavolo anche il caso del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.

Più di un retroscena politico racconta di sottosegretari che si negano al telefono se cercati dai colleghi, in questi giorni. E di un clima da redde rationem che però, è il dubbio di qualcuno, non sarebbe la risposta alle sconfitte elettorali inanellate dal Movimento.

In copertina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli e la ministra della Salute, Giulia Grillo. Ansa/Claudio Peri

