Europei Under 21, Chiesa risponde alle furie rosse. Italia – Spagna: 1 – 1 – Live

Esordio a Bologna per gli azzurrini di Di Biagio. 1 – 1 al termine del primo tempo. L’Italia in affanno, pareggia con Chiesa al 35′

Un esordio dal sapore di «finale anticipata». L’Italia degli “azzurrini” di Luigi di Biagio scende finalmente in campo per la partita di esordio degli Europei Under 21. La cornice è quella dello dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sotto la “protezione” della Torre della Maratona, opera di era fascista e simbolo di resistenza atletica.

La prima prova degli azzurrini è contro la Spagna, una delle favorite della competizione. A definirla «finale anticipata» è stato proprio il ct della nazionale spagnola, Luis De La Fuente, alla vigilia della partita d’esordio degli Europei.

«L’Italia è una grande squadra – spiega il ct delle furie rosse in conferenza stampa – con giocatori rapidi, di grande tecnica. Penso che anche noi abbiamo qualità simili, e penso che ce la giocheremo viste le potenzialità della mia squadra. Vogliamo controllare il gioco, mantenere il possesso. Imporre il nostro gioco, non dipendere da ciò che fa l’Italia».

Di Biagio è ben consapevole della potenza delle furie rosse, ma non dà nulla per scontato: «Sappiamo bene come gioca la Spagna e quali sono i loro punti di forza, non so dire se sono meno competitivi rispetto a due anni fa. Sono comunque una grande squadra come lo siamo noi. Oggi ce la possiamo giocare, mentre con loro negli ultimi 20 anni abbiamo vinto una sola volta».

La diretta

22.22 – Cambio per l’Italia: esce Kean e entra Cutrone.

22.17 – Tiro da fuori area di Soler su passaggio di Cebellos. Meret con una mano manda la palla sopra la traversa, mandandola in calcio d’angolo.

22.12 – Chiesa accelera e prova a tirare in porta, ma la palla finisce sul fondo senza esser toccata dal portiere.

22.11 – Cartellino giallo per il capitano degli azzurrini Mandragora, dopo un fallo su Ceballos.

22.09 – Cambio nelle file della Spagna: esce Fabian Ruiz, entra Merino.

22.08 – Inizio del secondo tempo tra Italia e Spagna. Fonti dello staff medico della nazionale fanno sapere che Zaniolo ha avuto un lieve giramento di testa a causa del colpo con il portiere della nazionale spagnola. Nessun infortunio grave per il centrocampista della Roma.

21.49 – Si conclude il primo tempo. 1 – 1 tra Italia e Spagna.

21.45 – Ennesimo scontro tra Soler e Federico Chiesa. Entrambi finiscono a terra.

21.44 – Dimarco tenta la conclusione in porta, ma Mayoral non si fa trovare impreparato e blocca il pallone in due tempi.

21.43 – L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

21.41 – Trasportato fuori dal campo in barella Nicolò Zaniolo, dopo il brutto fallo subito pochi minuti prima con il porteire della Spagna. Al suo posto entra Orsolini.

21.35 – Gol per l’Italia: Federico Chiesa!!! Italia – Spagna: 1-1.

21.34 – Nulla da fare per l’Italia. Kean non riesce a concretizzare il cross di Barella.

21.33 – Spinge verso la porta della Spagna Kean, che dopo una deviazione, ottiene un calcio d’angolo.

21.29 – Scontro davanti alla porta della Spagna tra Zaniolo e il portiere spagnolo Mayoral. Richiesto l’intervento in campo dell’equipe medica da parte dell’arbitro.

21.25 – Nuovo cartellino giallo per l’Italia. Ammonito Nicolò Zaniolo per fallo sullo spagnolo Meré.

21.23 – Primo cartellino giallo per il capitano della Spagna Vellejo per un brutto fallo su Kean a metà campo.

21.21 – Tentativo in porta di Soler, deviata dai difensori italiani. Gli spagnoli, però, non riescono a trasformare il calcio d’angolo in una seconda rete.

21.19 – Calcio d’angolo per la Spagna, ma Dimarco la spazza via fuori dall’area.

21.13 – Nuovo tentativo in porta della Spagna, ma la difesa dell’Italia blocca il tentativo in porta di Ceballos.

21.12 – Cartellino giallo per Calabresi per fallo sul numero 10 delle furie rosse Ceballos.

21.09 – A soli nove minuti dal calcio d’inizio l’Italia va sotto di un gol. A segnarlo il numero 10 della Spagna e centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos.

21.00 – Inizia il match tra Italia e Spagna.

Le formazioni ufficiali

Di Biagio ha deciso di partire con un classico 4-3-3, con Chiesa, Kean e Zaniolo in attacco. Barella e Pellegrini invece giocheranno come mezze ali, affiancando il centrale Mandragora. Sulle retrovie ci saranno invece Dimarco, Bonifazi, Mancini e Calabresi. Meret, invece, è l’uomo scelto per difendere la porta italiana.

La formazione dell’Italia Under 21 contro la Spagna

Luis De La Fuente opta invece per il modulo 4-1-4-1 con Mayoral in porta, in difesa il quartetto Oyarzabal, Fabian Ruiz, Ceballos, Soler. Nella prima metà del campo De La Fuente schiera Igor Zubeldia, mentre in avanti Aaron Martin, Jorge Maré, Vallejo e Martin Aguirregabiria. Unica punta Unai Simon.

