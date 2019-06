Fedez querelato dall’autrice del libro su Salvini: il rapper andrà a giudizio

Fedez, il popolare rapper e ex giudice della trasmissione televisiva X Factor, è stato querelato da Chiara Giannini, l’autrice del controverso libro-intervista a Matteo Salvini che aveva già diffidato il Salone del Libro di Torino.

Il cantante, al secolo Federico Lucia, è finito a processo a Livorno. Per il procuratore Giuseppe Rizzo, che ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio, Fedez avrebbe diffamato la giornalista attraverso i social.

Chiara Giannini è l’autrice del volume Io sono Matteo Salvini pubblicato da AltaForte, casa editrice vicina a CasaPound.

"giornalista" di Libero, dall'inviata di guerra ai finti scoop da novella 2000 su di me.Brutta fine eh? @ChiaraNews pic.twitter.com/MZdoaXezzv — Fedez (@Fedez) December 8, 2015

La prima udienza è stata fissata il 5 dicembre 2019 e al centro del processo ci saranno alcune frasi scritte dal cantante sul social e indirizzate alla Giannini.

In particolare, Fedez, come riporta l’atto di citazione a giudizio, avrebbe definito la giornalista «giornalai», indirizzandole la frase «giornalista di Libero dall’inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?».

Inoltre, scrive il pm, Fedez avrebbe accusato Giannini «di aver pubblicato un articolo completamente fasullo su di lui, affermando che in seguito alle contestazioni ella si sarebbe cancellata dai social network non avendo argomentazioni e facendosi difendere da Salvini».