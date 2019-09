X Factor: le “Carote” da un milione di visualizzazioni del sedicenne Nuela

Si è presentato sul palco di X Factor con l’incedere di uno che sa il fatto suo. Emanuele Crisanti, in arte Nuela, ha esordito ai provini del talent musicale televisivo con un inedito, Carote, titolo che, lì per lì, ha lasciato perplessa la giuria – che ricordiamo è composta da: Malika Ayane, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel.

https://youtu.be/CglKSN96EeA

Lo studente 16enne ha rappato il suo brano . Protagonista la radice che «sicuramente – si legge sul sito ufficiale della trasmissione – sarà stato obbligato a mangiare come tutti noi fin da piccolo; allora, visto che vanno mangiate, perché non scrivere anche una canzone su di loro?».

Il video dell’esibizione, postato sui social, ha come si dice in gergo, “fatto il botto”. Primo risultato nella barra di ricerca su YouTube, con un milione di visualizzazioni, oltre a centinaia di migliaia di view su Facebook e Instagram.

Un testo di per sé elementare, in rima, anche comico a tratti e che a un certo punto sorprende con qualcosa che non ti aspetti – e che ci ha ricordato l’effetto “Termostato!” dei TheJackal-, ma che non vi spoileremo.

E se Alessandro Cattelan «è uscito di testa per Carote» – si legge – Samuel lo ha definito un testo d’avanguardia, Sfera Ebbasta lo ha trovato un vero e proprio lampo di genio, mentre Mara Maionchi e Malika Ayane hanno dichiarato che non vedono l’ora ascoltare altri lavori di Emanuele». Con la sua ironia Nuela ha quindi preso 4 “Sì” con accesso diretto al Bootcamp.

