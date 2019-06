Il 27 giugno esce «Anima», l’ultimo album da solista di Thom Yorke: le date dei concerti in Italia

Gli indizi erano stati disseminati in tutta Europa, e non solo. Da Londra a New York, il frontman dei Radiohead aveva annunciato l’uscita di un nuovo lavoro con messaggi criptici, a volte incomprensibili, come quello apparso sulla facciata del museo Guggenheim di Manhattan.

«Qui ad ANIMA abbiamo costruito qualcosa che chiamiamo una fotocamera da sogno. Basta chiamare o inviare un SMS al numero. 07588733111», si leggeva sulla facciata del museo. Il numero italiano è 800.141.331: contattandoli si ascolta quello che potrebbe essere un nuovo brano dell’album.

Il nuovo album

Dopo le anticipazioni, è arrivata la conferma: il prossimo 27 giugno il nuovo album da solista del leader dei Radiohead sarà finalmente disponibile. Un ritorno che i fan hanno aspettato per cinque anni.

Era il 2014 quando Yorke pubblicò il suo ultimo lavoro Tomorrow’s Modern Boxes. Di recente la sua voce ha fatto da colonna sonora al film di Luca Guadagnino Suspiria.

Il nuovo album contiene nove tracce, alcune delle quali sono già state presentate dal vivo come The Axe e I am a Very Rude Person.

Il debutto sarà accompagnato da un cortometraggio di 10 minuti, con protagonista Yorke e diretto da Paul Thomas Anderson, regista da tempo vicino ai Radiohead che sarà disponibile su Netflix dal 27 giugno.

I concerti

Thom Yorke sarà in Italia per tre cinque date: il 16 luglio a Barolo per Collisioni Festival, il 17 a Codroipo, Villa Manin, il 18 a Ferrara, Piazza Castello, il 20 a Perugia, Umbria Jazz Festival e il 21 all’Auditorium Parco della musica di Roma per il summer Fest.

