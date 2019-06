Muore Francesco, il ragazzo caduto da un cancello durante la Notte Bianca alla Sapienza

Non ce l’ha fatta Francesco, il ragazzo di 25 anni che durante l’iniziativa Notti Bianche all’Università Sapienza di Roma è rimasto coinvolto in un grave incidente ed è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Umberto I. Francesco aveva provato a scavalcare i cancelli dell’ingresso principale di Piazzale Aldo Moro, non è ancora chiaro in quali circostanze e perché. Durante il tentativo di passare i cancelli si è reciso l’arteria femorale.

Secondo i racconti di alcuni dei giovani presenti, l’incidente sarebbe successo a notte fonda, dopo le 2 di notte, tra il 21 e il 22 giugno, quando ormai l’evento stava finendo e i cancelli garantivano il libero accesso senza ticket (intorno alla cifra simbolica di 2 euro). L’ambulanza, che era già sul posto per la sicurezza della manifestazione culturale e musicale, ha soccorso immediatamente il giovane.

«Chiunque era lì ha aiutato a soccorrerlo», spiega una testimone. «L’ambulanza era già dentro, come sempre alle feste [dell’Ateneo, ndr]. Hanno fatto di tutto per aiutarlo. E dopo che è successo, la festa è finita. Nessuno ha continuato a fare festa mentre lui stava morendo». Subito dopo l’accaduto, tra gli studenti della Sapienza è partito il tam tam di messaggi per cercare donatori di sangue.

Cos’è Notti Bianche alla Sapienza

L’iniziativa, organizzata autonomamente da alcuni collettivi dell’Università, è un festival che si tiene ogni anno dal 2005 e che vede alternarsi performance artistiche, dibattiti, concerti e momenti di sport. Quest’anno, il titolo scelto era «Coesistenze nella metropoli. Costruiamo relazioni, non identità».

L’evento, però, è stato messo sotto accusa dal rettorato: a gennaio 2018 il rettore Eugenio Gaudio ha firmato un nuovo regolamento per disciplinare gli eventi ludici all’interno degli spazi della Sapienza, prevedendo un’autorizzazione per l’organizzazione degli eventi solo a chi è iscritto all’albo delle associazioni studentesche. Nel caso di Notti Bianche, si tratterebbe in parte di collettivi spontanei.

Meloni: «Università libere da teppisti e centri sociali»

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha commentato in una nota che il suo partito «depositerà un’interrogazione al Governo» perché «la Sapienza e tutte le università italiane siano liberate dai teppisti dei centri sociali e riconsegnate agli studenti».

«Epilogo purtroppo possibile, quando si consente che dei farabutti occupino le università per organizzare in continuazione feste illegali (a pagamento), senza rispettare alcuna norma di sicurezza – continua – Zone franche ostaggio dell’estrema sinistra per la quale la legge sembra non valere, nonostante le ripetute denunce fatte dal rettore della Sapienza. Un pensiero al giovane deceduto per colpa di questo lassismo».

