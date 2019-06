Tensioni Usa-Iran: ondata di cyber attacchi degli Stati Uniti contro Teheran

Gli americani avevano avvertito: l’annullamento della risposta aerea di Trump non significava che non ci sarebbero state ripercussioni

Gli Stati Uniti hanno operato giovedì 20 giugno una serie di cyber attacchi contro il gruppo di intelligence iraniano che le autorità americane ritengono abbia contribuito a pianificare gli attacchi contro le petroliere Usa nelle ultime settimane. Lo scrive il New York Times, citando fonti informate sull’operazione

L’attacco ha avuto luogo lo stesso giorno in cui il presidente americano ha ritirato l’ordine di compiere una rappresaglia contro l’abbattimento di un suo drone da parte dell’Iran, dieci minuti prima che l’attacco avvenisse, giudicando l’azione «non proporzionata». La reazione statunitense avrebbe infatti provocato 150 morti, mentre l’attacco iraniano non aveva causato vittime.

L’attacco informatico invece si trova sotto la soglia del conflitto armato e gioca quindi con i codici bellici come le precedenti offensive iraniane. Questi attacchi sarebbero stati pianificati da settimane e sono stati sferrati giovedì in risposta all’abbattimento del drone e agli attacchi alle petroliere.

Sarebbero stati colpiti vari sistemi informatici, tra cui quelli che l’intelligence americana ha ritenuto sarebbero stati usati dai servizi di spionaggio iraniani per pianificare gli attacchi alle navi nel goflo di Oman. Un altro attacco sarebbe stato sferrato a un computer che controlla il lancio di missili iraniani, danneggiandone il sistema.

Non sono ancora noti i dettagli dell’operazione, che pare fosse mirata a disabilitare temporaneamente l’azione informatica dei gruppi di spionaggio iraniani, vicini ai pasdaran, le guardie della Rivoluzione. Una fonte governativa americana, interpellata dalla CNN, aveva infatti affermato che la cancellazione da parte di Trump della risposta aerea non significava che non ci sarebbero state reazioni Usa all’attacco iraniano.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

In un tweet, Trump ha inoltre affermato: «Non ho mai ritirato l’attacco contro l’Iran, come viene erroneamente riportato, l’ho solo sospeso in quell’occasione». Il presidente americano ha anche dichiarato che non esclude un attacco militare.

Sabato, Christopher C. Krebs, direttore della cybersecurity del dipartimento di Sicurezza nazionale Usa ha allertato che le «attività informatiche dannose» condotte dall’Iran contro gli Stati Uniti stavano aumentando. Queste attività non sarebbero mirate solamente a rubare dati e denaro, ma anche a smantellare interi network.

Sempre secondo fonti vicine al dossier, gli americani avrebbero tentato la via della de-escalation con l’annullamento dell’attacco aereo di giovedì ma sono pronti a reagire se l’Iran continuerà a prendere di mira petroliere USA. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono in ascesa da quando Donald Trump ha annunciato il ritiro dell’accordo sul nucleare del 2015.

Giovedì, una trentina di Guardie della Rivoluzione Islamica si sono riunite per una «preghiera celebrativa» dell’attacco al drone statunitense. Un predicatore ha dedicato: «Una benedizione speciale al comandante che ha ordinato l’attacco al drone americano e hai combattenti che l’hanno attuato». Secondo il New York Times, i pasdaran hanno abbattuto il drone principalmente per dimostrare di esserne capaci.

Trump ha annunciato sabato 22 giugno nuove sanzioni contro l’Iran a partire da lunedì: «Non puoi avere armi nucleari. E se vuoi parlarne, bene. Altrimenti, puoi vivere in un’economia a pezzi per tanto tempo a venire».

