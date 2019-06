Nucleare, botta e risposta Usa-Iran. Pompeo: «Pronti a trattare». Teheran: «Cambino atteggiamento»

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, in missione in Svizzera, ha speso parole di incoraggiamento e vicinanza nei confronti dell’Iran: «Siamo pronti a partecipare a una conversazione senza precondizioni, siamo disposti a tornare al tavolo [negoziale ndr]». Meno conciliante il ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi: «Non prestiamo attenzione ai giochi di parole. Ciò che conta è il cambiamento dell’approccio generale nei confronti alla nazione iraniana».

Non è assolutamente scontato che l’accordo sul nucleare concluso su iniziativa del presidente americano Barack Obama e firmato, oltre che dall’Iran, anche dagli altri membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu più la Germania – ma in seguito accantonato da Donald Trump – possa essere recuperato in extremis.

La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei mercoledì aveva dichiarato che Tehran non avrebbe accettato di negoziare con gli Stati Uniti a meno che le sanzioni a cui è sottoposto il Paese non fossero state rimosse.

A sottolineare come il clima tra i due Paesi sia ancora teso, Mike Pompeo ha ribadito che gli Stati Uniti continueranno a contrastare «l’attività maligna» in tema di politica estera da parte dell’Iran, con riferimento al sostegno di Hezbollah in Libano e del governo siriano.

La Svizzera è la seconda tappa del tour europeo di Pompeo, volato prima in Germania per un incontro con i leader europei in cui hanno discusso anche di Iran. Dalla rivoluzione del 1979 in Iran e la conseguente chiusura dell’ambasciata americana nel Paese, la federazione elvetica agisce da intermediario diplomatico tra i due Paesi.

The U.S. and Germany have a strong and enduring friendship — and we do ask more of our friends and Allies. Increased defense investment and the protection of energy security and diversity are not only key to European security, but also to global security and the @NATO Alliance. pic.twitter.com/ozwFlXAHb5